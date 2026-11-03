Portero que chocó con Jesús de Miguel, quien posteriormente murió, podría ser llevado a la cárcel

Jesús Owono, portero del Futbol Club Andorra, quien golpeó en el pecho al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel

Jesús Owono, portero del Futbol Club Andorra, quien golpeó en el pecho al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, provocándole un paro cardíaco y posteriormente su muerte, podría ser llevado a la cárcel.

Jesús de Miguel fue a buscar un balón en medio campo, cuando el portero Jesús Owono lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido. Owono recibió una tarjeta roja directa, pero ahora es el menor de sus problemas.

La Policía Nacional de España informó el martes que se iniciaron diligencias que involucrarán a fiscales. Esto quiere decir que Jesús Owono está siendo investigado por posible homicidio imprudente después de provocar el choque en el partido de la segunda división. Se reporta que Owono podría tener hasta cuatro años de prisión.

⚠️🇪🇸 La Policía española ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO CONTRA OWONO.



Se examinará la IMPRUDENCIA de la infracción que provocó la descompensación de Jesús de Miguel. ‼️



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De acuerdo con Diario Sport, el Código Penal español puede exigir responsabilidades cuando una conducta supera los riesgos propios de una práctica deportiva. En el artículo 142 del Código Penal establece penas de entre uno y cuatro años de prisión para quien cause la muerte de otra persona por imprudencia grave.

Por su parte, información de El País señala que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó que toda muerte sin causa natural, lo que se conoce como muerte judicial, obliga a abrir de oficio una investigación judicial.

Tenerife informa el fallecimiento de su jugador

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, inicia el mensaje del Tenerife.

🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

Jesús de Miguel falleció luego del golpe con Jesús Owono. El fuerte choque ocurrió cuando Owono salió de su área hasta el mediocampo para disputar un balón largo. De Miguel, de 30 años, se encogió inicialmente de rodillas, sujetándose el torso durante unos segundos, antes de caer hacia atrás, con los brazos cayendo a los costados.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, añade.

“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, termina.

aar