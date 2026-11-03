¿De qué murió Jesús de Miguel, cuál fue la causa médica de su fallecimiento?

El mundo deportivo está de luto, pues el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, perdió la vida a los 30 años de edad en un hospital al que fue ingresado de emergencia por la noche del 2 de noviembre.

Jesús de Miguel fue ingresado a cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después del partido que jugó el Tenerife contra el Andorra FC que se llevó a cabo en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ubicado en Santa Cruz, Tenerife, España.

Esto debido a que el delantero chocó contra el arquero del equipo contrario, Jesús Owono, cuando se disputaban por el balón en la cancha, lo que le provocó lesiones tanto en la cabeza como en el pecho.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



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De acuerdo con medios locales, el futbolista habría sufrido un paro cardiaco mientras era trasladado en ambulancia, pero posteriormente fue reanimado por los paramédicos.

Se presume que la causa médica del fallecimiento de Jesús de Miguel es un paro cardiorrespiratorio y complicauciones neurológicas, así como un cuadro de arritmia por impacto en el tórax, derivadas del fuerte impacto que recibió con la pierna del portero del FC Andorra, quien fue expulsado.

La commotio cordis es una alteración en el ritmo cardiaco que se desata por un golpe seco y directo al centro del pecho, y esto puede afectar gravemente a cualquier persona incluso si esta tiene un corazón sano

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus suglas en inglés), aunque es poco frecuente, la conmoción cardiaca es una de las principales causas de muerte súbita en atletas jóvenes.

Siempre en nuestros corazones.



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Club Deportivo Tenerife se despide de Jesús de Miguel Alameda

La noticia del deceso del delantero fue confirmada Club Deportivo Tenerife, quienes precisaron que Jesús de Miguel Alameda perdió la vida a las 08:00 horas del martes 3 de noviembre.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace” se lee en la publicación.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Posteriormente el Club Deportivo Tenerife compartió que realizarán un homenaje solemne en recuerdo de Jesús de Miguel el sábado 7 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

“Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista. La primera plantilla del CD Tenerife estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo)” precisaron.

Asimismo, declararon seis días oficiales de luto tanto para el equipo femenino como para fútbol base, y externaron el agradecimiento por parte de la familia de Jesús de Miguel, quienes solicitaron respeto a su privacidad.

Solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas, en el Helidoro Rodríguez López



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