¿Quiénes son la esposa y la hija de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife?

¿Quiénes son la esposa y la hija de Jesús de Miguel?

El delanterio del Tenerife, Jesús de Miguel Aldama, perdió la vida a las 08:00 horas del 3 de noviembre mientras se encontraba internado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Durante el encuentro contra el Andorra FC, Jesús de Miguel recibió un fuerte impacto tras chocar contra el portero Owono, provocando que este tuviera que ser sacado del campo en camilla y que incluso el partido fuera suspendido.

Pese a que en un inicio el Club Deportivo Tenerife informó que Jesús de Miguel se encontraba “estable, dentro de la gravedad” en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el 3 de noviembre confirmaron su lamentable fallecimiento.

Por medio de redes sociales, pidieron que se resperara la privacidad de los familiares de Jesús de Miguel Aldama, quienes están atravesando un terrible momento tras la perdida del futbolista.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda” se lee en la publicación.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Quiénes son la esposa y la hija de Jesús de Miguel?

La vida personal del futbolista se mantenía alejada de los reflectores, incluyendo a su esposa María, con quien mantenía una relación sentimental de varios años, y quien fue uno de los pilares más importantes tanto en su vida como en su carrera deportiva.

Junto a María, dieron la bienvenida a Carla de Miguel Fernández en junio del 2025, por lo que la hija del futbolista del Tenerife tiene tan solo 1 año y 4 meses de edad.

El Club Deportivo Tenerife realizará un homenaje solemne para honrar la memoria del futbolista el próximo sábado 7 de noviembre, y este comenzará a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Invitaron a “toda la afición tinerfeñista que así lo desee podrá acudir al recinto insular para homenajear al delantero blanquiazul”, y precisaron que “la familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad”.

Siempre en nuestros corazones.



🖤 DEP pic.twitter.com/a8uq1NcXTR — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

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