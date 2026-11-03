¿De dónde es Jesús Owono, el portero de Andorra y qué pasará con él?

El futbolista Jesús Owono está en medio del ojo del huracán, pues el arquero está siendo fuertemente criticado en redes sociales tras la muerte del delanteron del Tenerife, Jesús de Miguel.

En el partido que el FC Andorra y Tenerife jugaron el 2 de noviembre, Jesús de Miguel y Jesús Owono colisionaron en el campo, lo que provocó que el encuentro fuera anulado y que el delantero fuera trasladado de urgencia en el hospital.

En un inicio el Club Deportivo Tenerife habría informado que Jesús de Miguel se encontraba “estable, dentro de la gravedad” en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Sin embargo, por la mañana del 3 de noviembre confirmaron que el delantero habría perdido la vida, por lo que pidieron privacidad para sus familiares, y anunciaron que realizarán un homenaje solemne el 7 de noviembre.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿De dónde es Jesús Owono?

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo del 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y actualmente es el arquero del FC Andorra; además, también se ha desempeñado como seleccionado para su país de origen.

Tras el terrible incidente que se dió el 2 de noviembre dentro del campo del estadio Heliodoro Rodríguez López, diversos usuarios comenzaron a dejar comentarios de odio en las publicaciones de Owono, por lo que este desactivó su cuenta de Instagram.

Además, el futbolista habría sido confundido con Michael Owono, quien compartió un comunicado lamentando la muerte de Jesús de Miguel, y aclarando que él no es el implicado en el partido en el que el delantero resultó lesionado.

Por su parte, el FC Andorra publicó un breve comunicado lamentando la pérdica del delantero del Tenerife: “No hay palabras para expresar la tristeza ante una pérdida como esta. Desde el FC Andorra queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Jesús de Miguel” se lee en la publicación.

Sobre la posible sansión que podría recibir Jesús Owono, debido a que la muerte de Jesús de Miguel no fue por causas naturales, actualmente existe una investigación por posible homicidio impudente leve.

Esta investigación por parte de la Policía Nacional de Canarias no implica que el arquero cuente con una acusación formal, sino que se abrió con la finalidad de determinar su posible responsabilidad o descartarla.

Adicionalmente, este podría recibir una suspensión de hasta 12 partidos por provocar lesiones graves, pero hasta el momento no se ha determinado de manera oficial una sanción deportiva o legal en contra de Jesús Owono.

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