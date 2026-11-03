¿Que es la ‘commotio cordis’, lo que habría detenido el corazón de Jesús de Miguel?

Este 3 de noviembre se confirmó que el futbolista, Jesús de Miguel, perdió la vida a los 30 años de edad después del partido que el Tenerife y el Andorra disputaron en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel y Jesús Owono se encontraban en la cancha peleando por el control del balón cuando, lamentablemente, el arquero dió un golpe al delantero, provocando que este cayera al suelo de inmediato y tuviera que recibir atención médica.

Diversos clubes deportivos alrededor del mundo han externado sus condolencias por la muerte del delantero del Tenerife, e incluso se han guardado minutos de silencio en distintos encuentros; mientras que su club deportivo realizará un homenaje solemne a las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre.

Solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas, en el Helidoro Rodríguez López



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¿Que es la ‘commotio cordis’?

Entre las posibles causas de muerte de Jesús de Miguel se encuentra la commotio cordis, una afección rara y grave que se desata luego de que alguien recibe un impacto fuerte de manera repentina en el pecho.

La fuerza del golpe provoca una conmoción cardiaca; es decir, una alteración en los latidos del corazón que puede provocar incluso un paro cardiaco de manera totalmente repentina.

Esta afección médica no está relacionada con problemas cardiacos, por lo que incluso es una de las principales causas de muete repentina en deportistas jóvenes, como el caso del jugador de la NFL, Damar Hamlin.

💐🖤 Cientos de personas se acercan al Heliodoro como gesto de respeto y homenaje a Jesús de Miguel pic.twitter.com/ULKTKmpEBd — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

El máximo accionista y consejero del Club Deportivo Tenerife, Rayco García, informó a medios que el cuerpo de Jesús de Miguel será trasladado hacia Madrid “por deseo expreso de su familia”, y que se espera que Nava Hermoso, de la provincia de Toledo, la primera plantilla y la directiva puedan brindarle el último adiós.

“La vida a veces golpea fuerte, este ha sido un año malo a nivel nacional, en todos los sentidos. Yo creo que entre todos unidos, esto es una gran familia, y vamos a sacar esto adelante” dijo García al borde de las lágrimas.

Intervención de Rayco García y Felipe Miñambres



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Por su parte el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, dijo que la muerte en el campo de Jesús de Miguel es una “situación no vivida” para el futbol mundial, y que es un día triste, por lo que pasarán una semana de luto.

Hasta el momento la causa de muerte del delantero no ha sido confirmada, así como las posibles responsabilidades y sanciones que podría tener el arquero de Andorra, Jesús Owono.

⚫️⚽️ El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, falleció tras sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo, mientras se llevaba a cabo un partido de la segunda división española.

De Miguel disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando… pic.twitter.com/J8yRJF49Es — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 3, 2026

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