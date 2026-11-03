PSG humilla al Villarreal y se mantiene como líder invicto en la Champions League; resumen y goles

El bicampeón PSG sigue imparable en la Champions League y este martes humilló 6-0 al Villarreal en España en el comienzo de la cuarta jornada de la fase de liga del certamen continental.
El español Fabián Ruiz hizo un doblete en el cotejo desarrollado en el Estadio de la Cerámica, donde también anotaron Joao Neves, Désiré Doué y Senny Mayulu y David Boly.
Con este resultado, el PSG llegó a 12 unidades y se mantiene hasta el momento como el único club que ha ganado sus cuatro partidos disputados en la Champions League 2026-2027.
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