PSG humilla al Villarreal y se mantiene como líder invicto en la Champions League; resumen y goles

El PSG goleó como visitante al Villarreal en la Champions League.

El bicampeón PSG sigue imparable en la Champions League y este martes humilló 6-0 al Villarreal en España en el comienzo de la cuarta jornada de la fase de liga del certamen continental.

El español Fabián Ruiz hizo un doblete en el cotejo desarrollado en el Estadio de la Cerámica, donde también anotaron Joao Neves, Désiré Doué y Senny Mayulu y David Boly.

⚽️¡GOOOOOOOL DE PSG!



Un error más en la salida del Villarreal y ya son cuatro goles. 😮



Fabián Ruiz aprovecha el error y anota. 🔥#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/HjaEyuCRCP — FOX (@somos_FOX) November 3, 2026

🔥 ¡GOOOOOOOL DE PSG!



Otra vez Fabián Ruiz aparece con velocidad y gran definición para poner el quinto. ⚽️#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/Jylg4yhoEG — FOX (@somos_FOX) November 3, 2026

Con este resultado, el PSG llegó a 12 unidades y se mantiene hasta el momento como el único club que ha ganado sus cuatro partidos disputados en la Champions League 2026-2027.

EVG