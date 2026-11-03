¡Oficial! Haas confirma que Esteban Ocon queda fuera de la F1 y su lugar lo toma Rafael Camara

Luego del escándalo en el Gran Premio de México, el equipo Haas informó que el piloto francés Esteban Ocon no competirá más en la campaña 2026 de la Fórmula 1 (F) y su lugar lo tomará el brasileño Rafael Camara.

“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026″, inicia el mensaje del equipo estadounidense.

TGR Haas F1 Team can confirm that Esteban Ocon will no longer compete on its behalf in the 2026 FIA Formula 1 World Championship.



Rafael Câmara will now partner Ollie Bearman in the team at the São Paulo Grand Prix.



Rafael will make his Formula 1 debut on home-soil this year… pic.twitter.com/erxpNlYp98 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

Con la salida de Ocon, el brasileño Rafael Camara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el equipo en el lo que resta de la campaña, iniciando con su debut en el Gran Premio de São Paulo.

“Rafael hará su debut en la Fórmula 1 en suelo patrio este año, después de haber sido anunciado el mes pasado como uno de los fichajes de pilotos a tiempo completo de TGR Haas F1 Team para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027″, agrega el comunicado.

Team Principal Ayao Komatsu on Rafael Camara announcement 🗣️#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/RoDGEvd1RJ — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

¿Qué pasó entre Esteban Ocon y Haas?

La mañana del sábado 31 de octubre la escudería Haas anunció que el lugar de Esteban Ocon en el GP de México de F1 sería tomado por Ryō Hirakawa, el piloto de reserva. Horas después salió a la luz la verdad de la polémica decisión que tomó el equipo.

Con información de DAZN, tras las Prácticas Libres 2 Esteban Ocon tuvo una discusión con los altos mandos de Haas que fue escalando poco a poco y lo que dijo el piloto francés que lo que necesitaba la escudería para sacar al piloto de inmediato. Ocon dejó México poco después.

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