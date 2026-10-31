Esteban Ocon es baja del Gran Premio de México y su lugar será tomado por un piloto debutante

El Gran Premio de México tendrá algunos cambios en la parrilla tras confirmarse la ausencia de Esteban Ocon en la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto francés solo tuvo actividad en las segundas Prácticas Libres y no volverá a hacerse presente en la decimonovena fecha del calendario.

“El piloto de reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana. El viernes, Ryō participó en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en el Autódromo Hermanos Rodríguez —su tercera aparición en entrenamientos libres esta temporada al volante del VF-26—, donde finalizó en la 15.ª posición”, informó la escudería Haas.

TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend’s Mexico City Grand Prix.



Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing… pic.twitter.com/8S9JoiV1iu — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026

Ryō Hirakawa realizará su debut en la Fórmula 1

Haas le dio la oportunidad a Ryō Hirakawa de realizar su debut en la máxima categoría del automovilismo este fin de semana en el Gran Premio de México tras la ausencia de Esteban Ocon.

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“El piloto japonés acompañará a su compañero de equipo, Ollie Bearman, en la última sesión de entrenamientos libres y en la clasificación del sábado, así como en el Gran Premio del domingo —que constará de 71 vueltas—, lo que supondrá el debut de Ryō en una carrera de Fórmula 1. Por el momento, no se realizarán más declaraciones”, declaró la escudería.

El piloto nipón ha pasado por diversas escuderías en la Fórmula 1 como Alpine, McLaren y Haas. Hirakawa llegó al Gran Circo en 2024 con McLaren y dos años después llega su debut como volante del máximo circuito a sus 32 años.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

¿Ryō Hirakawa es el piloto de mayor edad en debutar en la Fórmula 1?

Haas sorprendió al darle la oportunidad a Ryō Hirakawa de debutar en la máxima categoría del automovilismo a sus 32 años, pero el piloto japonés no es el volante de mayor edad en correr su primera cita de la Fórmula 1.

George Follmer tiene el registro del volante más grande de edad en debutar en el Gran Circo con 39 años. Fue el equipo Shadow el que le dio la oportunidad en 1973 en el Gran Premio de Sudáfrica y logró subir al podio en el tercer puesto.

Mientras que el piloto de mayor edad en disputar un Gran Premio es Louis Chiron, quien compitió en la carrera en Mónaco en 1955 con 55 años y 9 meses.

DCO