Valtteri Bottas recibe brutal sanción que lo condena por completo en el Gran Premio de México de F1

Valtteri Bottas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de las Prácticas 1 del Gran Premio de México de F1.

El piloto finlandés Valtteri Bottas, coequipero del tapatío Sergio Checo Pérez en Cadillac, largará desde la última posición en la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) sin importar en qué posición culmine en la clasificación, esto tras recibir una sanción.

Al experimentado volante de 37 años se le impuso un castigo de 50 posiciones en la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez luego de que la debutante escudería estadounidense excedió el límite permitido de cambios en cinco componentes de su unidad de potencia.

Debido a esta sanción, Valtteri Bottas arrancará desde el último sitio el Gran Premio de México este domingo 1 de noviembre, independientemente del puesto en el que finalice en la clasificación del sábado.

La razón del castigo de Bottas para el Gran Premio de México

Valtteri Bottas cedió su monoplaza al estadounidense Colton Herta durante las Prácticas 1 del Gran Premio de México de F1, pero el auto superó el límite permitido en cinco de los siete componentes de la unidad de potencia.

El sistema de escape (EXH) y los componentes auxiliares (ANC) fueron los únicos elementos del vehículo de Cadillac que se mantuvieron durante la primera sesión de entrenamiento.

Para lo que resta del fin de semana, el auto #77 de Valtteri Bottas con la escudería estadounidense contará con un nuevo motor de combustión interna, batería, turbocompresor, MGU-K y unidad de control electrónico.

El castigo de 50 posiciones para el veterano piloto finlandés se debe a que recibió un castigo de 10 puestos por cada uno de los cinco reemplazos.

Nico Hülkenberg, Liam Lawson y Arvid Lindblad no fueron castigados, pese a que también cambiaron la batería y unidad de control electrónico de sus respectivos coches.

¿Cuántos puntos lleva Valtteri Bottas en la F1 2026?

El finlandés Valtteri Bottas todavía no suma unidades en lo que va de la F1 2026, su primera campaña con Cadillac.

Esta situación tiene al expiloto de Mercedes en el penúltimo puesto de la clasificación, solamente arriba del mexicano Checo Pérez.

El mejor resultado de Valtteri Bottas en lo que va de la F1 2026 fue el decimotercer lugar que obtuvo en el Gran Premio de China, la segunda parada de la temporada.

EVG