Max Verstappen y Liam Lawson pelean en el GP de México y protagonizan una choque que pudo ser trágico (VIDEO)

Max Verstappen, piloto de Red Bull, y Liam Lawson, de Racing Bulls, no cedieron en solo centímetro en la segunda sesión de las prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) y tuvieron un encontronazo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una vez más el neerlandés y el neozelandés chocaron en la F1, ahora fue en pleno Foro Sol del Autódromo de la Magdalena Mixihuca. Ambos pilotos llegaron prácticamente al mismo tiempo y ninguno levantó el pie del acelerador. La lucha por el espacio fue intensa.

🪏Así ha sido el encontronazo entre Max Verstappen y Liam Lawson



👉Lawson no se ha cortado con Max y se ha acabado produciendo un toque entre dos coches de la misma 'familia'



‼️Y todo esto el día en el que Nikola Tsolov ha estado en sus primeros Libres 1 de F1… — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 30, 2026

Verstappen consiguió meter su coche, pero Lawson no aflojó y al final terminaron por hacer contacto, que no fue tan aparatoso como se esperaba por la intensidad de la pelea. El de Racing Bull tuvo que cambiar su alerón delantero por el toque y por radio se quedó de lo que pasó.

“Me acaba de chocar. O sea, literalmente me acaba de chocar. Todos los fines de semana”, dijo Liam Lawson, quien en el pasado fue compañero de Verstappen en Red Bull, pero no estuvo a la altura de las expectativas y ahora compite en el equipo de desarrollo Racing Bulls.

Max Verstappen se perdió la primera sesión de las prácticas libres del Gran Premio de México de F1, pues el novato Ayumu Iwasa tomó su asiento. Esta decisión las usan las escuderías para darle rodaje a sus jóvenes pilotos en las mejores pistas del circuito.

“Estoy muy emocionado por subirme de nuevo al RB22 en México este fin de semana. Es mi segunda ocasión conduciendo en este circuito. Mi experiencia del año pasado será de gran ayuda y podré empezar a trabajar a pleno rendimiento desde el primer momento. Es un gran circuito para manejar y los fans son realmente apasionados. Tengomuchas ganas de realizar una sesión con el equipo de aquí”, comentó Ayumu Iwasa.

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