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“Checo Pérez es una leyenda”: Rafa Márquez, DT de la Selección Mexicana, presente en el GP de México de F1

Rafael Márquez se dio cita en el primer día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) para apoyar al tapatío Sergio Checo Pérez

Checo Pérez y Rafa Márquez en el GP de México 2026
Checo Pérez y Rafa Márquez en el GP de México 2026 Foto: Diego Hernández
Por:
Diego Hernández

El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Rafael Márquez, se dio cita en el primer día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) para apoyar al tapatío Sergio Checo Pérez, a quien calificó como una leyenda.

A su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, le cuestionaron al director técnico del Tricolor si estaba ahí para apoyar a Checo. “Obviamente”, dijo y elogió sus 300 Grandes Premios: “Felicitarlo. Para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda. Que disfrute su gran premio”.

Rafa Márquez, DT de la Selección Mexicana, presente en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Rafa Márquez, DT de la Selección Mexicana, presente en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez ı Foto: Especial

El Kaiser de Michoacán también habló sobre el Campeonato de Pilotos de F1, que puede definirse este mismo fin de semana en México. El volante italiano Andrea Kimi Antonelli llega como líder y con grande chances de salir campeón.

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El exdefensor del Barcelona fue concreto y dijo que este Gran Premio de México hay que “disfrutarlo y ver al nuevo campeón”.

aar

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