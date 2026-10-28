¡Oficial! Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac; ¿Hasta cuándo correrá con el equipo estadounidense?

Sergio Checo Pérez seguirá con Cadillac hasta 2029. La escudería estadounidense, que esta temporada debutó en la Fórmula 1, dio a conocer que el piloto mexicano extendió su contrato con el equipo y permanecerá en el mismo al menos por las próximas tres campañas.

El volante originario de Guadalajara había firmado en 2025 un contrato de dos años con el equipo que lo llevó de regreso al serial tras un año sabático, y en la semana del Gran Premio de México 2026 se reveló que Pérez Mendoza seguirá con Cadillac al menos hasta el final de la década.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. pic.twitter.com/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Checo Pérez corre su primer año con Cadillac

Cadillac es la sexta escudería en la que Checo Pérez compite desde que comenzó su trayectoria como piloto de Fórmula 1, misma que arrancó en 2011 con Sauber.

El equipo estadounidense debutó en el Gran Circo este 2026 y eligió al jalisciense como uno de sus dos pilotos para su campaña debut.

Checo Pérez se incorporó a Cadillac después de que en 2025 se tomó un año sabático tras su polémica salida de Red Bull, donde tuvo sus mejores momentos hasta el momento en el serial con un subcampeonato (2023) y un tercer lugar (2022).

Checo asume compromiso de tres años más con Cadillac

A pesar de que los resultados no lo han acompañado en sus primeros años con Cadillac, Checo Pérez aseguró estar totalmente comprometido para llevar a la escudería a conseguir cosas importantes en la Fórmula 1 durante las tres temporadas más que estará con el equipo.

“Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Aún queda mucho trabajo por delante y estoy completamente comprometido para los próximos tres años”, aseveró Pérez Mendoza en un comunicado compartido por la escudería con sede en Fishers, Indiana.

El anuncio de la extensión del contrato de Checo Pérez con Cadillac se da en una semana muy especial, pues en el Gran Premio de México del fin de semana el tapatío cumplirá 300 carreras como volante del serial.

EVG