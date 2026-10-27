Checo Pérez augura un fin de semana “muy especial” en su regreso al Gran Premio de México de F1

Checo Pérez en conferencia de prensa antes del GP de México de F1 2026

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez reconoció que será un fin de semana muy especial, a tres días de que comiencen las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula (F1) 2026, en el que cumplirá 300 carreras en el serial.

En conferencia de prensa celebrada en la Dovela del Teatro Telcel, Pérez Mendoza admitió el gran significado que tiene para él volver a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año sabático.

“Estoy muy feliz, va a ser un fin de semana muy especial”, enfatizó Checo Pérez, quien por primera vez disputará un Gran Premio de México con Cadillac, escudería que debutó en el Gran Circo esta campaña.

"Yo creo que ningún piloto que metas va a tener los resultados que tuve yo", asevera Checo Pérez acerca de su paso y logros con Red Bull 🇲🇽🏎‍🟀💯🥇



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Checo Pérez confía que vendrán mejores tiempos para Cadillac

Checo Pérez reconoció que sabía que su primer año con Cadillac iba a ser complicado. Sin embargo, dejó en claro que todo el tiempo se trabaja en busca de que lleguen los puntos, por lo que manifestó su confianza en que el próximo año a mitad de temporada el equipo este peleando por cosas importantes.

“Seguimos trabajando, queremos poner a Cadillac entre los mejores equipos de la F1”, remarcó el experimentado volante tapatío.

Checo Pérez vuelve a un Gran Premio de México de F1 luego de dos años, pues la vez más reciente que lo corrió fue en la campaña de 2024, su última de cuatro temporadas con Red Bull.

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