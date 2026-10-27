Checo Pérez revela el casco especial con el que correrá en México su GP 300 en la F1 (VIDEO)

Checo Pérez revela el casco para su GP 300 en la F1

En el Gran Premio de México de F1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez estará compitiendo en su carrera 300 dentro de la máxima categoría del deporte motor y para celebrarlo estará utilizando un hermoso caso especial.

Este martes el volante mexicano compartió su casco para su GP 300, el cual es blanco, con la visera en color negro para un gran contraste. De igual manera tiene destellos en color negro y el número “300”. Arriba se lee el nombre de Cadillac y el logo de la marca.

Con ustedes el casco que usará @SChecoPerez en el @mexicogp, donde correrá su GP 300 🇲🇽🏎️💨😏🏁 #TeamCheco pic.twitter.com/eSJGV7L87e — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) October 27, 2026

Checo llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con 299 Grandes Premios, que lo empatan con Sebastian Vettel. Pero en el exclusivo club de los 300 GP solo están Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

La historia de Checo Pérez en la F1 empezó en 2011, cuando debutó con 21 años en la máxima categoría del deporte motor. La lista de equipos incluye a Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

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