LaLiga se hace a un lado de la polémica entre Kylian Mbappé y China, tras suspensión de partidos en el país asiático

LaLiga se hace un lado de la polémica entre Kylian Mbappé y China

Luego de los comentarios de Kylian Mbappé en referencia a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, a quien el jugador francés llamó dictador, la empresa que que tiene el derecho de los partidos de LaLiga en el país asiático decidió suspender las transmisiones.

China Media Group pidió una disculpa del jugador y del Real Madrid. LaLiga dijo que los comentarios fueron realizados a título personal por Kylian Mbappé y que no representan la postura del campeonato español.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos… pic.twitter.com/d433TZQ14h — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

“LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes”, inicia el mensaje.

La polémica empezó porque Mbappé dijo que su meme favorito es uno de su rostro en una imagen del cuerpo con traje azul de Mao Zedong. “Un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino”, fue el comentario de Mbappé que encendió las críticas en China, que tiene un fuerte sentido nacionalista por su líder fundador.

“El futbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años”, agrega el comunicado de LaLiga.

Mao Zedong fue un revolucionario que lideró el Partido Comunista durante sus cruciales primeros años, ganó una guerra civil contra el Partido Nacionalista gobernante en China y luego fundó la actual República Popular China. Historiadores y analistas políticos consideran a Zedong como un dictador al imponer un poder absoluto.

“Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares”, termina el mensaje del campeonato español.

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