Real Madrid vence al Barcelona en el primer clásico de la temporada con doblete de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé hizo los goles con los que el Real Madrid venció al Barcelona.

Gracias a un doblete de Kylian Mbappé, el Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en el Estadio Camp Nou, con lo que le propinó su segunda derrota de la campaña a los blaugranas, que a mitad de semana habían perdido el invicto en la Temporada 2026-2027 tras sucumbir 2-1 ante el PSG en la Champions League.

El disputado en el campo de los blaugranas fue el primer clásico español de la campaña, y a los merengues les resultó su estrategia de esperar atrás y aprovechar los espacios.

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Kylian Mbappé aparece en El Clásico y marca para adelantar al Real Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/JijQt91Une — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 25, 2026

🚨🇪🇸 KYLIAN MBAPPE GIVES REAL MADRID THE LEAD IN THE 87TH MINUTE! 🤯



Barcelona 1-2 Real Madrid. pic.twitter.com/r38TKPLoWu — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 25, 2026

El turco Arda Güler tuvo la primera ocasión del juego con un remate de derecha en el interior del área que rozó el travesaño de la cabaña defendida por Joan García al minuto 5. Los blaugranas respondieron con un disparo raso de derecha del inglés Anthony Gordon tras un pase de Joao Cancelo al 7’.

Barcelona insiste, pero el Real Madrid pega primero

El seleccionado inglés volvió a tocar la puerta de los merengues con un tiro de derecha fuera del área al minuto 15. Pero las emociones y ocasiones claras escaseaban en la cancha del Camp Nou, y el equipo local se vio obligado a un ajuste al 30’, cuando Alejandro Balde ingresó a la cancha para sustituir a Xavi Espart, quien abandonó el duelo por lesión.

El brasileño Raphinha tuvo una oportunidad al minuto 34 con un tiro de zurda fuera del área, pero la esférica pasó apenas a un costado de la cabaña resguardada por Andriy Lunin.

Kylian Mbappé rompió la paridad en la recta final del primer tiempo y de manera fortuita cuando al minuto 41 marcó con un remate de derecha en el centro del área, luego de que Gerard Martín le rebotó el esférico al cortar un servicio de Yan Diomandé.

El Gol de Raphinha pic.twitter.com/fSeX93tHmY — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 25, 2026

El Barça tuvo la oportunidad de empatar pronto, luego de un remate de zurda de Lamine Yamal en el centro del área, pero el balón pasó apenas desviado al minuto 44. Rodri, quien a partir de esta campaña forma parte del equipo culé, probó fortuna con un zurdazo fuera del área al minuto 45.

Barcelona iguala, pero el Madrid lo define sobre la hora

El Real Madrid apostó al contragolpe desde el comienzo de la segunda parte, pero no aprovechó las ocasiones que tuvo de pegar, y el Barcelona encontró la igualada al minuto 61 gracias a Raphinha, quien anotó con un zurdazo raso de derecha en el interior del área, tras ser asistido por Pedri en un tiro de esquina.

José Mourinho movió sus piezas inmediatamente y al 62’ mandó a la cancha a Denzel Dumfries para sustituir a Federico Valverde debido a una lesión del uruguayo.

Raphinha estuvo cerca de conseguir su doblete al minuto 65 con un remate de zurda tras un pase de Anthony Gordon, pero la acción acabó en un tiro de esquina, mismo en el que Gerard Martín remató de cabeza a las manos de Andriy Lunin.

Lamine Yamal, uno de los principales contendientes al Balón de Oro (junto con Kylian Mbappé), intentó inclinar la balanza a favor del Barcelona con un disparo de zurda en el centro del área al minuto 74.

El estratega alemán Hansi Flick sacó del juego a Fermín López y le dio ingreso al neerlandés Frenkie de Jong al minuto 74.

El juvenil extremo de 19 años tuvo otra oportunidad al minuto 81 con un disparo de zurda fuera del área. Luego vino la lesión de Dean Huijsen, lo que derivó en una breve pausa.

La acción que definió el clásico llegó al minuto 87, cuando Kylian Mbappé consiguió su doblete al definir de derecha con el marco abierto tras ser asistido por su compatriota Eduardo Camavinga en un magistral contraataque de los dirigidos por José Mourinho.

EVG