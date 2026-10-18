Real Madrid destroza al Sevilla con magistral actuación de Kylian Mbappé; resumen y goles

Kylian Mbappé se quita a Odisseas Vlachodimos para su primer gol en el triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla.

El delantero francés Kylian Mbappé brilló con dos goles en el 4-1 que el Real Madrid le propinó al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del encuentro correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga, en el que el otro tanto fue de Arda Güler.

La pizarra se abrió al minuto 30, cuando el turco Arda Güler con un excepcional disparo de zurda de primera intención para clavar el balón en el ángulo izquierdo de la cabaña defendida por Odisseas Vlachodimos.

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Kylian Mbappé se luce con espectacular doblete

Kylian Mbappé hizo su primer gol del partido al minuto 37, en una gran acción individual en la que, tras ser asistido por Jude Bellingham, se quitó la marca defensiva con una media vuelta para posteriormente dejar atrás al guardameta de los Nervionenses y definir con el marco abierto.

Donatello hizo su segunda anotación en el cotejo con un magistral cobro al estilo Panenka en un penalti al minuto 63, luego de una falta que él mismo sufrió de parte de Andrés Castrín.

Manu Bueno descontó para el Sevilla al minuto 80 con un disparo raso de zurda para dejar sin oportunidad al cancerbero belga Thibaut Courtois.

Pero tan sólo dos minutos después apareció Yan Diomandé para poner el cuarto tanto del Real Madrid, y el último gol del juego, con un tiro de derecha fuera del área, a pase del francés Aurélien Tchouaméni.

Fue el segundo gol para el extremo marfileño con el equipo merengue, al que se unió tras su participación en el Mundial 2026.

EVG