Real Madrid logra dramática voltereta en cancha de la Roma en la Champions League; resumen y goles

Real Madrid derrotó de último minuto a la Roma en la Champions League.

El Real Madrid hizo tres goles en los últimos siete minutos ante la Roma para conseguir una cardiaca victoria de 4-3 en la segunda jornada de la Champions League 2026-2027, en un encuentro en el que el francés Kylian Mbappé festejó su juego 100 en el torneo con su gol 72 en el mismo.

De acuerdo con datos de MisterChip, este resultado se convirtió en la remontada de un club visitante más rápida en la historia de la Liga de Campeones de Europa, al consumarse en siete minutos y 43 segundos. Liverpool tenía el récord con su triunfo sobre el Villarreal en 12 minutos y 48 segundos el 3 de mayo de 2022.

GOOOOOOOOL DE CARLOS ESPÍ pic.twitter.com/A42C65pg7e — ( fan) Real Madrid Fans 🤍 (@Madridismoreal) October 14, 2026

GOLAZOOOOOOOO DE ENDRICK VAMOOOOOOOOS 😍😍😍 pic.twitter.com/5n5smF4JnO — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 14, 2026

El club italiano se puso al frente al minuto 20 por conducto de Marten de Roon, pero cinco minutos más tarde apareció Donatello para darle la igualada a los merengues con un fogonazo tras ser asistido por el marfileño Yan Diomandé.

Real Madrid le quita el triunfo de la bolsa a la Roma

La Roma parecía asegurar los tres puntos gracias al doblete conseguido por Donyell Malen en la parte complementaria, a los minutos 51 y 57.

Carlos Espí y Endrick anotaron a los minutos 83 y 85, respectivamente, y Antonio Rüdiger marcó al 90 el tanto del cardiaco triunfo del Real Madrid.

Pelota parada, la llave para la remontada del Real Madrid

Los tres goles con los que el Real Madrid consiguió su heroica remontada sobre la Roma fueron a balón parado, todos en tiro de esquina.

Pierluigi Gollini, portero del equipo italiano, abrió la puerta a la voltereta merengue al dejar el balón a merced de Carlos Espí para el 3-2 parcial, tras rechazar un remate previo, al minuto 83.

Dos minutos más tarde, al 85′, el brasileño Endrick consiguió la igualada para los dirigidos por José Mourinho con un remate de cabeza en un saque de esquina cobrado por Arda Güler.

Y el alemán Antonio Rüdiger puso la puntilla con un remate de volea en el área en el último minuto del cotejo en el Estadio Olímpico de Roma, en otro córner ejecutado por el mediocampista turco.

EVG