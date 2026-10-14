¡Confirmado! Vinícius Jr. recibe imponente castigo tras su expulsión con el Real Madrid y le va peor de lo esperado

Vinícius Jr. lamenta una acción en el duelo de la Jornada 8 de LaLiga entre Real Madrid y Villarreal.

El brasileño Vinícius Jr. se perderá el primer clásico de la temporada del Real Madrid contra el Barcelona, ​​después de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Española de Futbol le impuso una sanción de cuatro partidos tras su expulsión contra el Villarreal.

Vini recibió el cartó rojo por darle un jalón de cabello a Nathan Saliba tras salir desde el banquillo en la victoria por 1-0 de los merengues sobre el Submarino Amarillo en la Jornada 8 de LaLiga.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr has been suspended for 4 La Liga games — out for El Clásico.



The Brazilian will miss the following games.



- Sevilla (H)

- Barcelona (A)

- Racing Club (A)

- Valencia (A) pic.twitter.com/QxC1RuJ5ew — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

Vinícius Jr. recibe más juegos de suspensión por protestas

La comisión le impuso una sanción de dos partidos por la tarjeta roja y le agregó un par por sus protestas al árbitro, según el informe disciplinario de la octava fecha del campeonato de futbol español.

La suspensión deja a Vinícius Jr. fuera de los partidos de LaLiga contra el Sevilla, el Barcelona, ​​el Racing de Santander y el Valencia, y a su entrenador, José Mourinho, sin uno de sus principales delanteros para el clásico contra el Barcelona.

Vinícius ha sido titular en todos los partidos del Real Madrid esta temporada, con excepción de uno, precisamente el de su expulsión contra el Villarreal.

💥 | Diaz de Mera Escuderos acude a la pantalla del VAR en el Santiago Bernabéu. ⚪️🇪🇸



📌 Vinicius Junior le tira del pelo a Nathan Saliba sin disputar el balón, ES ROJA Y NO ES GOL



✅ Acierto del conjunto arbitral



🏟️ Real Madrid - Villarreal pic.twitter.com/kLzNsU1eOr — Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026

Después del incidente, el atacante brasileño pidió disculpas a sus compañeros y a la afición merengue con un mensaje en las redes sociales.

¿Cuándo es el clásico entre Real Madrid y Barcelona?

El clásico del futbol español entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará el 25 de octubre, cuando los merengues viajen a la Ciudad Condal para enfrentarse al líder de LaLiga. Seis puntos separan a ambos equipos en la clasificación.

Vinícius Jr. podrá volver a las canchas con los merengues en compromisos de liga hasta el próximo 22 de noviembre, cuando los de la capital española reciban al Celta de Vigo en actividad de la Jornada 13.

La ausencia de Vinícius Jr. para el clásico contra el Barcelona podría ser notoria para el Real Madrid, pues el brasileño le ha hecho nueve goles al conjunto blaugrana, destacando su hat-trick en la Supercopa de España de 2024.

EVG