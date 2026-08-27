Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr: Fortuna, edad, y cuántos hijos tiene ...

Luego de que Virginia Fonseca y Vinicius Jr. anunciaran su separación oficial en mayo, recientemente compartieron fotografías juntos de nueva cuenta, confirmando que de nuevo están en una relación.

Virginia y Vinicius han compartido algunas fotografías juntos en redes sociales; sin embargo, recientemente se encendió una polémica en redes debido a que esta aparece muy cercana a su entrenador personal, Herbert Gomes.

Las y los usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a Virginia Fonseca debido a que esta aparece con su entrenador personal, quien la abraza y le intenta dar un beso mientras graban el video.

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@metropolesoficial VirginiaFonseca viralizou recentemente em alguns perfis de notícias internacionais após aparecer em um vídeo ao lado do melhor amigo, Hebert Gomes. Nas imagens, o influenciador, que é gay, brinca ao dizer que queria um “beijinho” da loira e se aproxima dos lábios de Virginia, que reage: “Credo, que nojo!”. O vídeo acabou viralizando fora do Brasil, com alguns perfis confundindo Hebert com o personal trainer de Virginia. Uma página espanhola que compartilha notícias sobre o mundo do futebol, inclusive, publicou o vídeo com uma legenda que sugeria que o rapaz seria o treinador pessoal da influenciadora. “Ele é o personal trainer da namorada de Vinícius, e o vídeo o mostra perto demais: beijo na cabeça, braço sobre o ombro e uma felicidade que não precisa de legendas. Talvez o trabalho dele seja na academia, mas o gesto demonstra outra coisa. Se isso é uma sessão de treinamento, eu me inscrevo em todas. Você deixaria sua namorada com esse treinador?”, dizia o post. Nos comentários da publicação espanhola, internautas criticaram tanto Virginia quanto Hebert, enquanto fãs da influenciadora tentavam informar que o rapaz não era seu personal trainer, mas sim amigo de infância e gay. “E o amigo mais antigo dela. E é gay”, escreveu um fã da influenciadora. “MENTIRA! Ele é o melhor amigo de infância e ele é gay.”, disse outro admirador. 🤳 Reprodução/redes sociais. Metrópoles ♬ som original - Metrópoles Oficial - Metrópoles Oficial

Pese a que Fonseca se retira cuando Herbert intenta besarla, este video provocó que los internautas comenzaran a generar especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Fonseca.

Mientras que muchos señalan una supuesta infidelidad, algunos otros usuarios apuntan a que Herbert Gomes es gay, por lo que no se podría dar una relación amorosa entre ambos.

Esto sabemos de Virginia Fonseca

Viginia Pimenta da Fonseca Serrão Cost, mejor conocida como Virginia Fonseca, es una creadora de contenido y empresaria brasileña que actualmente cuenta con un total de 56.4 millones de seguidores en instagram.

Fonseca tiene 27 años de edad, y comenzó a hacerse conocida desde hace diez años por medio del contenido que publicaba en YouTube sobre belleza, familia y estilo de vida, llegando a convertirse en una de las figuras brasileñas más influyentes.

Previo a su relación con Vinicius Jr., Virginia Fonseca se casó con el cantautor brasileño Zé Felipe el 26 de marzo del 2021, y continuaron juntos hasta el 27 de mayo del 2025.

Fruto de su matrimonio, Zé Felipe y Virginia Fonseca tuvieron tres hijos juntos: María Alice, María Flor, y José Leonardo, con quienes comparte fotografías y videos en sus redes sociales.

Virginia Fonseca tiene una fortuna estimada de 78 millones de dólares, y esta la consiguió no solamente por el contenido que comparte en redes sociales y las campañas publicitarias que realiza, sino a que cuenta con algunas empresas.

Las empresas de Virginia Fonseca son:

WePink: Marca de cosméticos y perfumes que ofrece lociones corporales, body splashes, sueros, cremas hidratantes, y maquillaje.

Maria’s Baby: Cuenta con productos de higiene y cuidado infantil como espuma de baño, loción hidratante, shampú, y acondicionador.

Talismã Digital: Agencia de publicidad enfocada en generar crecimiento en influencers y astirsas

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