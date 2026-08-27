Carlos Alcaraz inicia el camino por el bicampeonato del US Open ante Roman Safiullin

Carlos Alcaraz iniciará la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos ante un rival que tuvo una destacada actuación en Wimbledon cuando el español estaba fuera de las canchas por una lesión.

Junto con algunos partidos interesantes de primera ronda, los cuadros de individuales masculinos y femeninos divulgados el jueves dejaron una posibilidad de lo que podría haber sido: si Serena Williams hubiera decidido jugar, podría haberse dado un duelo entre las hermanas Williams en la primera ronda.

Cuando Venus Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) mantuvo inicialmente un puesto reservado, que seguramente habría sido para Serena si la seis veces campeona del US Open hubiera querido jugar tras regresar al tenis por primera vez desde 2022.

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Carlos' possible path to the final in his return to Grand Slam tennis this year 👇 pic.twitter.com/SAPWgqdiaG — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

El fin de semana, cuando la leyenda de 44 años decidió competir sólo en dobles, la USTA otorgó ese wild card a la estadounidense Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia de 2020.

El jueves, Venus Williams y Kenin quedaron emparejadas al azar para enfrentarse entre sí. La competencia del cuadro principal en el último torneo de Grand Slam de la temporada comienza el domingo.

Carlos Alcaraz es el segundo cabeza de serie y se medirá con el ruso Roman Safiullin. Será el primer partido de individuales del español desde abril, después de que el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos se viera obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

These could be your last 8️⃣ men standing at the 2026 US Open... 👀 pic.twitter.com/a5buIE8gXH — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

El español volvió a jugar junto a Serena Williams en el torneo de dobles mixtos y se le vio falto de ritmo. Quizás necesite estar más fino ante Safiullin, quien alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon, sorprendiendo a Andrey Rublev y João Fonseca en el camino antes de caer en cuatro sets ante Novak Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam.

Safiullin también sorprendió a Alcaraz, que entonces era el número 2 del ranking, en el Masters 1.000 de París en 2023. Alcaraz se tomó la revancha al año siguiente en los Juegos Olímpicos de París, en el único otro enfrentamiento entre ambos.

Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, que pasó a ser el primer cabeza de serie en Nueva York cuando Jannik Sinner se retiró por una lesión de rodilla, debutará ante el italiano Lorenzo Sonego.

Aryna Sabalenka, doble campeona defensora en el cuadro femenino, debutará ante la colombiana Camila Osorio. La número 1 del ranking, que ha tenido dificultades durante la temporada de canchas duras en Norteamérica, podría enfrentarse en cuartos de final a la campeona de Wimbledon Linda Noskova, sexta cabeza de serie.

DCO