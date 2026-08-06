Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri, es considerado uno de los mediocampistas más influyentes de su generación. Con el Manchester City ya levantó títulos de liga y Champions, y con la selección española fue clave en la conquista de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde incluso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le entregó el Balón de Oro.

Sin embargo, más allá de los trofeos y reconocimientos, la atención del público también se centra en su vida personal, en especial en su relación con Laura Iglesias, quien ha sido su apoyo constante fuera del campo. Conoce quién es esta joven y cómo ha sido su noviazgo con el futbolista español.

¿Quién es Laura Iglesias, la novia de Rodri Hernández, y de dónde es?

Laura Iglesias es la novia de Rodri Hernández, futbolista español. La joven es una médica española, originaria de Castellón, en la comunidad autónoma de Valencia; sin embargo, otras fuentes indican que sería de Santa Marta, Salamanca.

Se ha especializado como cirujana, desarrollando una carrera discreta pero sólida en el ámbito de la medicina.

La historia de amor comenzó en la Universidad Jaime I de Castellón, donde Rodri Hernández estudiaba Administración y Dirección de Empresas mientras iniciaba su carrera futbolística en el Villarreal, y Laura Iglesias cursaba Medicina.

Su primer encuentro no fue para nada de cuento de hadas. Rodri le pidió a la joven que recogiera su bandeja en la residencia universitaria como parte de una broma, y ella se negó, marcando el inicio de una relación que pasó de las bromas a un vínculo sentimental que actualmente tiene 10 años.

Aunque Laura Iglesias al principio desconfiaba de los futbolistas, Rodri Hernández insistió hasta ganarse su confianza. Finalmente, fue ella quien dio el primer paso con un beso durante una noche tranquila viendo una película.

Llevan juntos más de 10 años y han superado retos como la distancia cuando Rodri fichó por el Manchester City en 2019 y ella se quedó en Madrid trabajando. La pareja mantiene una rutina de comunicación constante, incluso con videollamadas después de cada partido, según han declarado en varias entrevistas.

Te puede interesar: