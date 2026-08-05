Memo Ochoa agarra la fiesta en los bares de Colombia y disfruta del retiro con la copa en la mano (VIDEO)

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional después de su participación en la Copa del Mundo 2026. El exguardameta del América se dio el tiempo para tomarse unas vacaciones con su familia y se encuentra en Colombia, donde disfrutó de una noche de fiesta junto a su pareja.

En el video que compartió Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa, se puede ver al exportero de México en un bar tomándose un shot de aguardiente amarillo, una bebida alcohólica típica de Colombia, y la pareja del exguardameta escribió en su publicación: “Aguardientico y las mejores bienvenidas. Amamos el amarillito… el que sabe, sabe".

Desde Cancún a Colombia, Memo Ochoa y sus vacaciones como exjugador

Después de una carrera de más de una década, Memo Ochoa colgó los guantes para retirarse del futbol profesional y está viviendo sus primeras vacaciones como exjugador, pero el mexicano ha compartido en sus redes sociales las aventuras que ha vivido desde Cancún hasta Colombia.

TE RECOMENDAMOS: Juegos Centroamericanos y del Caribe México golea a Panamá en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para avanzar a la final

El exportero del América primero pasó unos días en Cancún, donde practicó el juego de pelota y días después, junto a su familia, viajó a Colombia. Tanto él como su esposa han compartido publicaciones donde presumen su aventura por el país centroamericano.

En las primeras horas en Colombia, Guillermo Ochoa decidió caminar para visitar la ciudad de Cartagena y unos raperos se acercaron porque reconocieron al exportero mexicano, así que le dedicaron unas rimas para el guardameta que participó en seis Copas del Mundo.

Memo Ochoa cerró una estupenda carrera disputando su sexto Mundial

Guillermo Ochoa cerró una etapa en su vida profesional al decidir retirarse del deporte que lo vio cosechar diferentes títulos y varios logros a través de los 12 años que estuvo en activo.

El exguardameta mexicano disputó algunos minutos del partido entre la Selección Nacional y Chequia en el Estadio Azteca con lo que terminó con su carrera como profesional. Ochoa se despidió de la afición dando una vuelta al estadio y saliendo del vestidor para quitarse los tenis en el mediocampo antes de retirarse.

Memo Ochoa creció y debutó con el América para que tiempo después se ganará un lugar en el futbol de Europa, convirtiéndose en el primer guardameta mexicano en jugar en el viejo continente.

DCO