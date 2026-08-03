Memo Ochoa es sorprendido en sus vacaciones en Colombia con un rap en su honor (VIDEO)

Memo Ochoa fue homenajeado con un rap en sus vacaciones en Colombia.

Fans sorprendieron a Memo Ochoa mientras el exportero disfrutaba sus vacaciones en Colombia, país en el que aficionados le dedicaron un rap en el que reconocieron su larga y exitosa carrera en las canchas, misma que culminó poco después de la finalización de la Copa del Mundo 2026.

“No hay arquero como él representando a la selección. Que viva Colombia y México cabrón. El mejor arquero de México y de toda la selección. Viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa”, dice parte del tema que fans colombianos dedicaron en honor al tapatío, quien asistió a cinco Mundiales con la Selección Mexicana.

Memo Ochoa anunció su retiro como futbolista después de una carrera de 22 años, y lo hizo poco después de haber tenidos sus últimos minutos con el Tricolor, al participar en el triunfo de 3-0 sobre Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026.

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Memo Ochoa disfruta Colombia

Memo Ochoa aprovechó sus redes sociales para presumir el rap que le compusieron en Colombia, concretamente en Cartagena de Indias, cuya vibra resaltó.

“Disfrutando sus calles, sus colores y la buena vibra de este lugar”, escribió Ochoa Magaña, quien puso fin a su carrera como jugador a los 41 años de edad.

Uno de los aficionados que cantó el rap dedicado al canterano del América tenía la bandera de México, en una muestra de la buena y cercana relación de nuestro país con Colombia.

¿Cuánto tiempo jugó Memo Ochoa con la Selección Mexicana?

Memo Ochoa tuvo sus primeros minutos como portero de la Selección Mexicana en diciembre de 2025, casi dos años después de su debut como futbolista profesional, el cual ocurrió en febrero de 2004 con el América.

El exguardameta nacido en Guadalajara, Jalisco, fue parte del Tricolor durante 20 años y medio, si bien fue hasta su tercera Copa del Mundo, la de Brasil 2014, en la que jugó por primera vez en el magno evento futbolístico.

Memo Ochoa ganó seis Copas Oro, una Liga de Naciones de la Concacaf, un bronce olímpico (Tokio 2021) y un tercer lugar en Copa América (Venezuela 2007) durante su trayectoria con la Selección Mexicana.

EVG