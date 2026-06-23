¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland? FOTOS

El delantero Erling Haaland logró anotar un doblete durante el partido contra Senegal que jugó la Selección de Noruega este lunes como parte de la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol.

Erling Haaland ha sido reconocido durante toda su carrera en el futbol profesional por su gran destreza y habilidad para anotar goles e incluso lograr dobletes y hat-ticks, y este Mundial no ha sido la excepción.

En su debut mundialista, Erling Haaland ha logrado posicionarse en el segundo lugar de la tabla de goleadores con cuatro anotaciones, junto al francés Kylian Mbappé y tan solo con un tanto por debajo de Lionel Messi, quien lleva 5 goles en este Mundial.

Haaland ha recibido de manera pública el apoyo de su pareja Isabel Haugseng Johansen no solamente durante el primer Mundial en el que es un seleccionado de Noruega, sino durante toda su carrera.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

Isabel Haugseng Johansen es la pareja de Erling Haaland y madre de su hijo llamado Odin, que nació en diciembre del 2024 y a quien decidieron mantener lejos del ojo público.

Al igual que el futbolista, Isabel creció en la ciudad noruega de Byrne, en donde se conocieron durante su adolescencia pues esta también era futbolista; sin embargo, esta se retiró de la cancha.

Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen se conocieron a los 15 años de edad cuando ambos jugaban futbol en el Club de Byrne, y durante una entrevista el futbolista dijo que era bueno que ella entendiera el deporte.

Isabel Haugseng Johansen nació y creció en Noruega, pero se presume que tiene ascendencia colombiana; sin embargo, hasta el momento la exfutbolista no ha confirmado dicha información.

Isabel Haugseng Johansen cuenta con 279 mil seguidores en Instagram, red social en la que comparte fotografías y videos de su vida cotidiana, incluyendo las veces que se encuentra apoyando a Haaland durante sus partidos o los viajes que realizan juntos.

Pese a mantener un perfil bajo lejos de los reflectores, la pareja del futbolista recientemente apareció en la portada de la revista KK luciendo un look total de Prada para la moda de verano.

En esta revista además de aparecer en la portada, Isabel Haugseng Johansen brindó una entrevista exclusiva en la que habla sobre su infancia en Bryne, su vida como madre y sus planes a futuro.

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