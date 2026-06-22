¿Qué significa ‘Viking Row’, el festejo de Noruega que emociona en el Mundial 2026?

La afición de Noruega se ha vuelto famosa en las redes sociales por su festejo vikingo con un grito entrañable que emociona a todos los fans del futbol en el Mundial 2026.

Los Noruegos trajeron a la Copa del Mundo sus raíces vikingas con este festejo que han cantado en todos los partidos y hasta en sedes como el Times Square en Nueva York.

¿Qué es el Viking Row, festejo de Vikingo de Noruega?

El Viking Row proviene de una tradición milenaria, en la que recuerdan a los Vikingos remar en los antiguos barcos en los que recorrieron Europa y otras partes del mundo.

Por ese motivo es que los aficionados se sientan en el piso y tras escuchar el sonido de un tambor hacen el ademán como si remaran y gritan “¡Ro!“.

¿Qué significa “¡Ro!“, el grito del Viking Row de los vikingos?

“¡Ro!“ significa ”Remar" en noruego, pero es un grito gutural que al hacerlo suena como “Ruuh”.

Si bien este cántico se remonta a una tradición milenaria, este festejo apareció por primera vez en una Copa del Mundo en Estados Unidos 94 y en Francia 98.

En ese entonces también causaba emoción y le enchinaba la piel a los aficionados que lo escuchaban, pero en este Mundial de 2026 se viralizó rápidamente con los videos difundidos a través de las redes sociales.

Los mismos futbolistas noruegos celebran al final de cada partido con su cántico de Viking Row.

¿De dónde son los Vikingos?

Los Vikingos son originarios de Escandinavia, territorio que abarca los países de Noruega, Suecia y Dinamarca.

Eran conocidos porque viajaban en grandes barcos, para saquear y conquistar diversos territorios, sin embargo, también eran granjeros, comerciantes y por supuesto que ellos mismos creaban sus propias embarcaciones con las que viajaban por el mundo.

La cultura vikinga es una de las más atractivas y se ha llevado al cine y a la televisión con grandes producciones, como la exitosa serie Vikingos, que se puede ver en Netflix y tras su gran impacto la plataforma lanzó la secuela Vikingos: Valhalla.

Otra producción destacada es la cinta “El hombre del norte” de Robert Eggers, la cual da una amplia visión sobre la cultura de los vikingos y además tuvo críticas positivas.

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