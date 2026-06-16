Afición de Noruega es la sensación de la Copa del Mundo 2026 con un impresionante festejo Vikingo

Afición de Noruega y su festejo Vikingo en la Copa del Mundo 2026

La afición de Noruega llegó para conquistar la Copa del Mundo 2026 con una celebración muy especial. Los seguidores del equipo nórdico son la sensación de las redes sociales porque en las gradas de los estadios y hasta en escaleras eléctricas hacen un gesto como si estuvieran remando un barco vikingo.

El movimiento se conoce como el “Viking Row”, el gesto característico de la marea roja noruega, que fue tendencia durante la goleada 4-1 ante Irak en el arranque de ambos equipos en Norteamérica 2026.

🇳🇴🚣 Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup today pic.twitter.com/XM6DoaQAFQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 16, 2026

El “Viking Row” es una remada sincronizada que ha invadido las calles de Boston. Vestidos con la camiseta de la selección, además de cascos y elementos nórdicos, la gente forma líneas, se inclina hacia adelante y hacia atrás al ritmo de cánticos y tambores, imitando el movimiento con el que los Vikingos movían sus embarcaciones.

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En el duelo ante Irak las gradas del estadio de Boston fueron una verdadera marea roja. Miles de aficionados que apoyaron a Noruega hicieron el remo vikingo y el impulso verdaderamente hizo parecer al equipo local.

Noruega regresa a una Copa del Mundo

Noruega regresó a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia y lo hizo con victoria de 4-1 ante Irak en Norteamérica 2026. El retorno de los Vikingos fue posible a Erling Haaland, quien durante las Eliminatorias comandó a su selección y en su debut mundialista se convirtió en el primer jugador noruego en marcar doblete en la justa.

En toda la historia del Mundial el conjunto noruego había marcado seis goles en ocho partidos previos. Erling Haaland, la máxima estrella del país, tardó 45 minutos en marcar sus dos primeros tantos para encaminar la goleada sobre Leones de Mesopotamia y no parece que vayan a ser lo únicos.

Así lo celebran los Noruegos con el Viking Row pero ahora en el estadio. Demasiada Aura. ✨🇳🇴 pic.twitter.com/XSXqSZfPrZ https://t.co/R9YzstgPxf — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 16, 2026

Goleada nórdica en Estados Unidos

Con sus anotaciones al 29′ y 43′, el nacido en Leeds, Reino Unido, se coloca junto a Kylian Mbappé, Kai Havertz, Elijah Just y Folarin Balogun como los mejores rompe redes de la Copa del Mundo 2026, todos con dos goles.

Al doblete de Haaland se suman las dianas de Leo Skiri Østigård (76′) y el tanto en propia meta de Aymen Hussein (96′), quien curiosamente hizo el descuento para Irak al 39′. Hussein inició una tímida respuesta irakí al empatar por momentos 1-1.

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