Santos logra épica voltereta en Toluca y gana por segunda vez en el Apertura 2026; resumen y goles

Un gol de Francisco Villalba al minuto 95 le dio a Santos Laguna un cardiaco triunfo de 3-2 sobre el Toluca en el Estadio Nemesio Díez, donde perdía 2-0 el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

Todo se encaminaba para una victoria de los Diablos Rojos frente a su público, pero los últimos minutos del encuentro fueron de alarido, pues Kevin Palacios igualó al 86′ y Francisco Villalba hizo al 95′ el tanto del gane para los de Torreón, que ganaron su segundo duelo del certamen.

El delantero uruguayo Federico Viñas convirtió el primer gol de la noche en el infierno al minuto 25 con un remate de cabeza tras un centro de Alexis Vega en un tiro de esquina.

TE RECOMENDAMOS: Esto sabemos SSC investiga denuncia de Catherine Mayran por abuso durante entrenamiento

Feroz reacción de Santos en la cancha del Toluca

El brasileño Paulinho aumentó la ventaja para el equipo dirigido por Antonio Mohamed al 43’ con un disparo de zurda en una nueva asistencia de Alexis Vega.

Pero los de Torreón reaccionaron pronto y en la compensación recortaron distancias por conducto de Ezequiel Bullaude, quien anotó con un disparo de derecha para dejar sin oportunidad a Luis García Palomera.

El Toluca se quedó con uno menos poco tiempo después luego de que al minuto 52 el seleccionado nacional Everardo López fue expulsado por una dura entrada sobre Ezequiel Bullaude.

De cualquier manera, el defensa central se perdería el cotejo de los Diablos Rojos de la Jornada 10 debido a su llamado con la Selección Mexicana para el debut de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor el próximo sábado 26 de septiembre contra Colombia.

Federico Viñas se quedó muy cerca de conseguir su doblete al minuto 64, luego de que sacó un tiro raso cruzado que pasó cerca del poste de la cabaña defendida por Carlos Acevedo tras una gran jugada individual.

A diferencia de lo ocurrido en el primer tiempo, Santos Laguna tuvo mayor posesión del balón en la parte complementaria, mostrando otra actitud en busca de generar peligro para conseguir el empate.

Paulinho perdonó a los visitantes al minuto 67 tras definir con un tiro de zurda raso cruzado, pero el balón apenas se fue desviado.

Pero Santos no se dio por vencido y encontró su recompensa a cuatro minutos del final, después de que al 86’ apareció Kevin Palacios con un disparo de derecha fuera del área tras una asistencia de Francisco Villalba, quien en el quinto minuto de compensación se convirtió en el héroe de los visitantes al marcar con un zurdazo fuera del área la diana que definió el partido.

Próximos juegos de Toluca y Santos en el Apertura 2026

Tanto Toluca como Santos volverán a las canchas el próximo sábado 26 de septiembre, cuando disputen sus duelos correspondientes a la décima fecha del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los escarlatas visitan la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al campeón Cruz Azul, ante quien en julio perdió el trofeo del Campeón de Campeones. Por su parte, los Guerreros recibirán en el Estadio Corona al Pachuca.

EVG