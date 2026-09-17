¡OFICIAL! Esta es la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Inicia una nueva era en la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo 2026 y que se anunciara a Rafael Márquez como el nuevo entrenador del conjunto nacional. La afición está lista para ver a este nuevo Tricolor y ver lo que el Káiser puede hacer desde el banquillo.

De cara a la fecha FIFA de septiembre, Rafa Márquez anunció su primera convocatoria con la Selección Mexicana y sorprendió al no convocar a Raúl Jiménez y Julián Quiñones, ambos fuera de la lista por lesión. Aunque nombres como el de Hirving Lozano o Jeremy Márquez reciben la oportunidad de cara al Mundial 2030.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Esta es la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Raúl Jiménez y el mensaje para Rafael Márquez tras quedar fuera de la Selección Mexicana

DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, César Montes, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo

DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante

Calidad, compromiso y muchas ganas de seguir hacia adelante. 💚



Este es el Cuerpo Técnico encargado de dar continuidad y construir el camino al 2030 con la Selección Nacional de México. 💯



¡Este es nuestro equipo! 🇲🇽 pic.twitter.com/rpzrP5NqAd — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

¿Cuándo inicia la concentración de la Selección Mexicana?

Como Chivas es la base de la Selección Mexicana, solo dos jugadores concentrarán desde el inicio con el equipo de Rafael Márquez, mientras que los demás llegarán al Centro de Alto Rendimiento (CAR) después del partido ante Querétaro.

La concentración de la Selección Mexicana arranca el próximo domingo y los jugadores viajarán a Estados Unidos de cara a su partido ante Colombia, el cual será el 26 de septiembre en la ciudad de Baltimore.

DCO