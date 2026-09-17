¡OFICIAL! Esta es la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Inicia una nueva era en la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo 2026 y que se anunciara a Rafael Márquez como el nuevo entrenador del conjunto nacional. La afición está lista para ver a este nuevo Tricolor y ver lo que el Káiser puede hacer desde el banquillo.
De cara a la fecha FIFA de septiembre, Rafa Márquez anunció su primera convocatoria con la Selección Mexicana y sorprendió al no convocar a Raúl Jiménez y Julián Quiñones, ambos fuera de la lista por lesión. Aunque nombres como el de Hirving Lozano o Jeremy Márquez reciben la oportunidad de cara al Mundial 2030.
Esta es la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana
PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García
Raúl Jiménez y el mensaje para Rafael Márquez tras quedar fuera de la Selección Mexicana
DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, César Montes, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán
MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo
DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante
¿Cuándo inicia la concentración de la Selección Mexicana?
Como Chivas es la base de la Selección Mexicana, solo dos jugadores concentrarán desde el inicio con el equipo de Rafael Márquez, mientras que los demás llegarán al Centro de Alto Rendimiento (CAR) después del partido ante Querétaro.
La concentración de la Selección Mexicana arranca el próximo domingo y los jugadores viajarán a Estados Unidos de cara a su partido ante Colombia, el cual será el 26 de septiembre en la ciudad de Baltimore.
DCO