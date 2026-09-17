Se confirma el duro rival que enfrentaría el Canelo Álvarez en su última pelea como boxeador profesional

Canelo Álvarez es catalogado como uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad y que en diferentes ocasiones ha puesto el nombre de nuestro país en alto con sus grandes actuaciones arriba del ring; sin embargo, la carrera del tapatío está cada vez más cerca y es un tema del que él mismo ha hablado en los últimos meses de su carrera.

El jalisciense tiene un reto importante en octubre cuando se enfrente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, pero después de eso queda una pelea menos para que el Canelo Álvarez cuelgue los guantes para siempre y será un momento que genere nostalgia entre la afición mexicana que lo ha visto ser uno de los mejores libra por libra.

Canelo Álvarez se enfrenta a Mbilli en Arabia Saudita. ı Foto: AP

Canelo Álvarez enfrentaría a un viejo conocido antes de su retiro

A pesar de que aún tiene algunas peleas por contrato, ya se piensa por el retiro del mexicano y un viejo conocido del Canelo Álvarez podría verse las caras con él para que el mexicano se despida del deporte profesional.

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Varios reportes indican que el promotor Turki Alalshikh tiene en mente un enfrentamiento entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford antes del retiro del mexicano. Aunque el estadounidense ya se encuentra lejos del ring, el jeque árabe buscará regresarlo a la actividad para una última pelea, aunque será un tanto costoso para el promotor.

Con información de Boxing News 25, Turki Alalshikh tiene pensando desembolsar la cantidad de 50 millones de dólares para Terence Crawford y que vuelva al ring para enfrentar una vez más al Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez buscará ganar a Mbilli en octubre. ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo será la pelea del Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

Canelo Álvarez ya se prepara para tener su primera pelea del 2026 después de recuperarse de su lesión del codo izquierdo y pronto tendrá su enfrentamiento frente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

El compromiso entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli será el 31 de octubre y los pugilistas tendrán enfrente el Campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, así que no solo será una pelea más, ya que hay un título de por medio.

DCO