¡Choque de leyendas! Canelo Álvarez y el exigente entrenamiento junto a uno de los mejores boxeadores de la historia (VIDEO)

Saúl Canelo Álvarez se encuentra en etapa de preparación para su próximo combate y fue visto entrenando con uno de los mejores pesos completos de la historia como lo es Oleksandr Usyk. Ambos peleadores se encuentran en campamento en Gandía, España.

En redes sociales circulan fotos y videos del boxeador mexicano en Gandía, una ciudad de Valencia que se ha convertido en la base de entrenamiento del peso pesado ucraniano, quien es considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia por sus logros como peso crucero y peso completo, siendo monarca indiscutido en ambas divisiones. Y ahora Canelo y Usyk estuvieron corriendo juntos como parte de su acondicionamiento físico.

Canelo Álvarez y Oleksandr Usyk entrenando codo con codo en Gandía 🇪🇸#CaneloMbilli pic.twitter.com/iKjtB8y72k — JuliusJulianis (@julianisjulius) September 16, 2026

El Canelo y Usyk corrieron juntos en una caminadora dentro del mismo gimnasio, que es donde el invicto y medallista olímpico europeo entrena con regularidad. El pugilista tapatío vestía de negro, mientras que el nacido en Simferópol, Ucrania, lo hacía de blanco.

De cara a su combate ante el camerunés Christian M’billi, el Canelo cambió cosas en su preparación, pues en lugar de tener su campamento en Estados Unidos eligió estar en España y la elección de Gandía no fue al azar, ya que la Comunidad Valenciana es el epicentro en donde practican varios de los grandes boxeadores de esta generación.

¿Por qué Canelo entrena en España?

“La idea es irnos a España, vamos a estar entrenando en España durante dos meses. Nos vamos a ir una semana antes a Riad, pero sí, van a cambiar un poquito las cosas”, reveló el Canelo para Box Azteca sobre su campamento para medirse a Christian M’billi.

¡SUBÍ EL VOLUMEN Y DISFRUTÁ DEL ENTRENAMIENTO DE SAÚL CANELO ÁLVAREZ! ¡¡WOW!! 🇲🇽🤩 pic.twitter.com/XQ8dAou6ab — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 14, 2026

Gandía es el lugar en donde Oleksandr Usyk, excampeón mundial indiscutido de peso completo y actual monarca de la división de The Ring, ha entrenado y en donde se ha visto compartir sesiones de práctica junto a Anthony Joshua, otro destacado exmonarca de la categoría reina del boxeo.

El Canelo, antes de llegar a Valencia, pasó por la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka de Katowice, la conocida AWF Katowice de Polonia, en donde se sometió a pruebas de alto rendimiento y acondicionamiento.

El cambio de enfoque también se debe a que la siguiente pelea de Saúl Álvarez es el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita y España está más cerca, por lo que es parte de la adecuación del cuerpo al horario. El Canelo se mide a Christian M’billi, quien llegará como campeón mundial de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

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