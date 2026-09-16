Raúl Jiménez y el duro momento que vive en Inglaterra que preocupa a Rafa Márquez (VIDEO)

El delantero Raúl Alonso Jiménez sufrió una dura lesión en la rodilla durante la derrota en la Carabao Cup del Wolverhampton Wanderers ante el Everton. El ariete azteca prendió alarmas al salir de cambio, pues en unos días se tienen partidos de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez inició el partido como titular, pero abandonó la cancha al minuto 38 por su choque ante un rival. En una jugada dividida el goleador fue a trabar, pero sacó los peores dividendos y fue reemplazado por Adam Armstrong.

Raúl Jiménez sale de cambio al 38' por una lesión en la rodilla en el partido de los Wolves contra Everton 😰🇲🇽



Ojalá no sea nada grave y pueda jugar la Fecha FIFA con México 🙏⚽️pic.twitter.com/YUUEokF384 — Alee (@ImAleeJeje) September 16, 2026

Con esta lesión se le pone complicada la cosa a Rafael Márquez, quien en próximos días tendrá que dar su primera convocatoria de la Selección Mexicana y se esperaba que el delantero de los Wolves estuviera en dicho llamado.

El Lobo Mexicano ha tenido un gran arranque de campaña en la Segunda División de Inglaterra, en donde tiene tres anotaciones. Sin embargo, no pudo marcar en la EFL Cup (Carabao Cup) y solo pudo facturar en la Championship.

Jiménez le anotó al Blackburn Rovers, al Stoke City y al Sheffield United. Pero ante el Everton y antes contra el Sheffield Wed se fue en ceros en los dos cotejos de la manada en la EFL Cup.

🚨Raul Jiménez se ha retirado lesionado en el partido de hoy, se sospecha un problema en la rodilla.



pic.twitter.com/lHzI0xQT58 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 16, 2026

Jiménez en duda para la Selección Mexicana

De esta manera Raúl Jiménez quedó en duda para la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA ante Colombia y Perú, que será el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

Rafa tomará el cargo del conjunto azteca luego de ser auxiliar de Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026. Tras la salida del Vasco será el exdefensor quien tome las riendas del proyecto rumbo al Mundial 2030.

Se espera que Márquez mantenga la base de jugadores que estuvieron en Norteamérica 2026 y entre los hombres clave del inicio del proceso estaban Raúl Jiménez. Para conocer si el ariete surgido del América puede estar en condiciones hay que esperar al comunicado médico de los Wolves.

Desde el final de la Copa del Mundo 2026, el Lobo Mexicano ha participado en nueves compromisos de la temporada 2026-2027 con el Wolverhampton, que al momento está eliminado de la Carabao Cup y marcha en la séptima posición de la Championship, la segunda división de Inglaterra.

aar