Guadalajara Open 2026: Taylor Townsend se retira y Marta Kostyuk accede automáticamente a cuartos de final

La estadounidense Taylor Townsend se retiró del Guadalajara Open 2026 por un malestar.

La estadounidense Taylor Townsend se retiró del Guadalajara Open 2026 a horas de enfrentar a la ucraniana Marta Kostyuk, la mejor sembrada del torneo que se realiza en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información de la WTA, la jugadora nacida en Chicago, Illinois, causó baja del certamen a causa de un malestar.

Get well soon Taylor ❤️‍🩹@marta_kostyuk moves on in Guadalajara after Taylor Townsend is forced to withdraw due to illness. #GDLOpen pic.twitter.com/Ipjdkbmvyx — wta (@WTA) September 16, 2026

Esta situación derivó en que Marta Kostyuk, la número 10 del mundo en el ranking de la WTA a partir de esta semana, accediera automáticamente a los cuartos de final del Guadalajara Open 2026. Su rival saldrá de la vencedora entre la rusa Liudmila Samsonova y la estadounidense Kayla Day.

EVG