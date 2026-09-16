Tenis

Guadalajara Open 2026: Taylor Townsend se retira y Marta Kostyuk accede automáticamente a cuartos de final

Marta Kostyuk, la primera sembrada del Guadalajara Open 2026, pasó automáticamente a cuartos de final tras el retiro de la estadounidense Taylor Townsend

La estadounidense Taylor Townsend se retiró del Guadalajara Open 2026 por un malestar.
La estadounidense Taylor Townsend se retiró del Guadalajara Open 2026 por un malestar. Foto: Guadalajara Open 2026
Por:
Enrique Villanueva

La estadounidense Taylor Townsend se retiró del Guadalajara Open 2026 a horas de enfrentar a la ucraniana Marta Kostyuk, la mejor sembrada del torneo que se realiza en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información de la WTA, la jugadora nacida en Chicago, Illinois, causó baja del certamen a causa de un malestar.

Esta situación derivó en que Marta Kostyuk, la número 10 del mundo en el ranking de la WTA a partir de esta semana, accediera automáticamente a los cuartos de final del Guadalajara Open 2026. Su rival saldrá de la vencedora entre la rusa Liudmila Samsonova y la estadounidense Kayla Day.

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EVG

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