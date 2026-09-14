GDL Open, un evento deportivo y social: Gustavo Santoscoy

DURANTE UNA SEMANA, la Perla Tapatía reúne a varias de las mejores tenistas del mundo, las cuales se dan cita del 13 al 19 de septiembre para la quinta edición del Guadalajara Open, torneo de la WTA 500 que en voz de Gustavo Santoscoy, director del evento, se ha consolidado tanto deportiva como socialmente entre el púbico local.

Jugadoras como Sloane Stephens, Bianca Andreescu y Camila Osorio prometen brindar muchas emociones a los aficionados que acudan en el transcurso de esta semana al Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

“Es un torneo que siempre nos sorprende, aunque pasen los años siempre nos emociona, nos motiva a seguir creciendo, siempre buscamos de qué manera podemos mejorar año tras año. Es un certamen que ya está muy consolidado en Guadalajara como un evento deportivo importante, también en el aspecto social”, resaltó Gustavo Santoscoy García en exclusiva con La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Cierra con broche de oro Grande Americano humilla a Dominik y es megacampeón

El Tip: Iva Jovic se coronó en la más reciente edición después de imponerse 6-4 y 6-1 en la final a Emiliana Arango.

Para el Guadalajara Open 2026 destaca la participación de la ucraniana Marta Kostyuk, quien es la mejor ubicada en el ranking de la WTA de todas las tenistas que disputarán la competencia al ubicarse en el sitio 11 de la clasificación.

“Resaltar un poquito el tema de de Marta Kostyuk, una jugadora que trae muy buen tenis, que realmente ha sido de las mejores en este 2026. Tiene un récord de más de 36 partidos ganados”, enfatizó el director del certamen de la WTA 500.

Julia García recibieron y Ana Sofía Sánchez recibieron wild card para disputar la qualy (ambas quedaron fuera) mientras que la experimentada Giuliana Olmos estará en el cuadro de dobles. Sin embargo, Renata Zarazúa es la única mexicana para el cuadro principal de singles

“Es un cuadro difícil, la mayoría de los jugadores tienen un ranking superior a ella, pero eso no significa nada. Hace un año le ganó en el US Open a Madison Keys. Es una jugadora que realmente tiene mucho talento, ha estado en el tour muchos años y yo creo que si logra mantener esa presión de jugar en casa, puede tener buenos resultados. Nos encantaría que llegue lejos en la semana”, enfatizó Santoscoy acerca del reto que tiene Zarazúa en el certamen en territorio jalisciense.

El director de la competencia también adelantó que Mau y Ricky, dúo venezolano de reguetón y pop latino, dará un concierto al término de los juegos de cuartos de final el próximo jueves 17 de septiembre.

Guadalajara Open

Categoría: WTA 500

Fechas: 13 al 19 de septiembre

Lugar: Centro Panamericano de Tenis (Zapopan)