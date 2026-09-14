Grande Americano humilla a Dominik y es megacampeón

LOS PERROS DELMAL y La Catalina, algunos de los protagonistas de anoche en la capital del país.

Al mero estilo de un héroe mexicano, el Gran Americano derrotó a Dominik Mysterio y se consagró nuevo megacampeón de Triple A. La noche no podía cerrar de mejor manera que toda la afición ovacionando a su nuevo ídolo después de humillar y destronar al villano de la actualidad en la Arena Ciudad de México.

El Grande Americano pudo contra todas las marrullerías del Sucio y pese a no tener muchas fuerzas y después de un combate en donde no faltaron grandes momentos, la empresa mexicana tiene un nuevo ídolo y campeón.

Con este resultado se terminó la segunda noche de Triplemanía 34, el evento más importante de la empresa y que ahora de la mano de WWE lo llevaron a todas las latitudes posibles.

El Dato: La primera Triplemanía fue el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros México. Cien Caras venció a Konnan.

Por su parte, los Wagner Brothers (Galeno e Hijo de Dr Wagner Jr.) derrotaron a The War Raiders por el campeonato Mundial de Parejas de Triple A.

El combate que no quedó a deber fue el Campeonato Crucero de cuatro esquinas en el que participaron Rey Fénix (campeón) vs. Mini Vikingo vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel.

LOS PERROS DELMAL y La Catalina, algunos de los protagonistas de anoche en la capital del país. ı Foto: Diego Hernández|La Razón

Vuelos, llaves, contra llaves, buenas ejecuciones y momentos se vivieron en la contienda. Los cuatro luchadores demostraron que están listos para los planos grandes de la luchadores libre mundial, pero al final fue Rey Fénix quien se llevó el triunfo y retuvo el campeonato.

La cereza del pastel se la llevaron los Perros del Mal quienes ingresaron para golpear al de Ecatepec e hicieron arder la Arena después de que salieron con su música original y los aficionados se volvió loca al entender que había regresado gran parte de su identidad.

LOS PERROS DELMAL y La Catalina, algunos de los protagonistas de anoche en la capital del país. ı Foto: Diego Hernández|La Razón

La lucha callejera entre El Carnicero y Psycho Clown quedó a deber para los asistentes. Cuando parecía que el Psicopata del Ring se llevaría el combate apareció Pagano para traicionar y sin más terminó una lucha que prometía mucho más.

En una de las mejores luchas de Triplemanía 34, La Catalina le arrebató el Campeonato de Reyna de Reynas a Flammer. La nueva campeona luchó hasta el final sin importarle que no era la favorita para llevarse el triunfo, pero sí con el apoyo de la afición mexicana.

15 Triplemanías se han celebrado en la Arena CDMX

La chilena y la originaria de Monterrey demostraron que la lucha libre femenil tiene un ascenso importante y sudaron hasta la última gota de dolor para poder consagrarse en la Arena CDMX.

La Catalina logró derrotar a Flammer con el conteo de tres por parte del réferi, pero antes, la regiomontana se quedó esperando que su amiga de Las Tóxicas (La Hiedra) saliera a ayudarla, pero eso jamás pasó y terminó por perder.

LOS PERROS DELMAL y La Catalina, algunos de los protagonistas de anoche en la capital del país. ı Foto: Diego Hernández|La Razón

Una de las sorpresas de la noche fue el regreso del Niño Hamburguesa, quien apareció para hacerle batalla a Osmos, pues el gigante ya había eliminado a todos, pero ni el Burger Boy pudo y terminó eliminado, por lo que Osmos fue el ganador de la Copa Bardahl.

En la lucha preliminar, La Hiedra venció a Faby Apache.