Chivas, nuevo líder con goleada sobre Pumas

SANTIAGO SANDOVAL festeja su segunda anotación contra el equipo auriazul en la Perla Tapatía, anoche

El Guadalajara es el nuevo líder del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Chivas tomaron el primer puesto de la clasificación tras golear 3-0 a Pumas en el desenlace de la Jornada 8 gracias a un doblete de Santiago Sandoval y a un tanto de Brian Gutiérrez en el Estadio AKRON.

Solamente pasaron tres minutos para que la pizarra se moviera, luego de que Santiago Sandoval logró su primera diana de la noche con un fenomenal remate de cabeza en el área tras recibir un servicio de Fernando González.

Los felinos habían respondido al minuto 8 con un gran tanto de Juninho, pero la anotación fue anulada por una clara mano del atacante brasileño.

El Dato: La última victoria de Pumas en la cancha de Chivas se remonta al 6 de octubre de 2018 por pizarra de 2-1 en duelo de la Jornada 12 del Torneo Apertura de aquel año.

El Rebaño Sagrado se fue a los vestidores con la ventaja en el marcador, pero para la parte complementaria salieron aún mejor que en los primeros 45 minutos para concretar la victoria con otro gol de Santiago Sandoval y un tanto de Bryan González.

Santiago Sandoval consiguió su doblete al minuto 55 con un espectacular zurdazo fuera del área para clavar el balón en el ángulo de la cabaña defendida por Keylor Navas, luego de una asistencia de Ángel Sepúlveda. El canterano de las Chivas atraviesa un buen momento en su carrera y tiene tres goles en los últimos cuatro compromisos.

El conjunto local siguió dominando en el encuentro, pues mantuvo la posesión del balón el mayor tiempo posible para evitar que los universitarios les hicieran daño. Gabriel Milito demuestra que tiene el equipo necesario y la calidad para pelear por el título de la Liga MX.

Bryan González fue el encargado de cerrar el marcador en el compromiso al minuto 67 de juego. El lateral mexicano apareció dentro del área tras un pase filtrado de Efraín Álvarez y con poco ángulo sacó un disparo potente para evitar que Keylor Navas detuviera el balón y la de gajos entró tocando la red superior.

Con este resultado los Pumas salen de los primeros ocho lugares y a una jornada de llegar a la mitad de la temporada, la preocupación inicia para los universitarios que necesitan mejorar su promedio de victorias si quieren meterse a la Liguilla por el título de la Liga MX.

Por su parte, las Chivas dormirán hasta la siguiente jornada como líderes del torneo con 17 puntos, aunque Toluca y América aún tienen pendiente un compromiso, pero de momento el Rebaño Sagrado puede celebrar ser el primer lugar de la competencia.

Chivas y Pumas volverán a la actividad el próxima sábado 19 de septiembre.

El Rebaño visita la capital del país para meterse al Estadio Azteca, donde disputará una nueva edición del Clásico Nacional contra un América ávido de revancha tras perder ante Cruz Azul.

Los del Pedregal volverán a visitar la ciudad de Guadalajara para chocar frente al Atlas.