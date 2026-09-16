¡ON FIRE! Armando González no para de marcar goles y estas son todas sus anotaciones en Europa

Armando ‘Hormiga’ González está viviendo un buen momento en su llegada a Europa con el Olympiacos y el delantero mexicano ha aprovechado todas las oportunidades que le han otorgado para buscar quedarse con la titularidad del conjunto de Grecia. Su última anotación podría ser la más importante en su arribo al viejo continente al anotar en la Europa League.

El canterano de las Chivas podría ser uno de los mejores delanteros mexicanos del momento y con un gran promedio goleador en su llegada al Olympiacos. La Hormiga González lleva cuatro tantos en seis compromisos con su nuevo club y podría perfilarse a estar en la convocatoria de Rafa Márquez para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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¡GOOOOOL DE LA HORMIGA!



Armando González 🇲🇽 consiguió su primer gol en competencias UEFA hoy en el 1-1 parcial del @olympiacosfc 🇬🇷 ante el @Jagiellonia1920 🇵🇱 en duelo de @EuropaLeague



👉El encuentro marcha 1-1 al medio tiempo pic.twitter.com/jqb2105HSW — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) September 16, 2026

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González en Europa?

Armando González podría convertirse en una figura del Olympiacos esta temporada si continúa marcando goles con el conjunto de Grecia, ya que ayudaría a su equipo a ganar título tanto de manera nacional como en el plano internacional.

El canterano de las Chivas lleva seis compromisos con el Olympiacos en el viejo continente y el delantero mexicano ha marcado seis tantos y una asistencia en la liga de Grecia, Copa de Grecia y el Europa League, el torneo donde la Hormiga podría darse a conocer en el viejo continente.

En su primer partido de Europa League, la Hormiga González consiguió su anotación al minuto 43 de juego, pero 60 segundos antes de que esto ocurriera logró un tiro a puerta que terminó atajando el guardameta rival.

43': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γκονσάλες και 1-1! / 43': GOAL for Olympiacos! González scores! 1-1!#OlympiacosFC #OLYJAG #UEL pic.twitter.com/i4FSHL0S0S — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

¿Cuándo será el siguiente compromiso de la Hormiga González en Europa?

El Olympiacos arrancó con el pie derecho su participación en la Europa League con una victoria sobre el Jagiellonia por marcador de 2-1, con un gol incluido de Armando González para estrenarse en un torneo internacional.

El próximo compromiso del conjunto de Grecia será en la liga de Grecia y el mexicano tendrá la oportunidad de estrenarse en el torneo local. El partido del Olympiacos será ante el Levadiakos el próximo 20 de septiembre del 2026.

El equipo del delantero mexicano debe de mejorar en la liga de Grecia, ya que en cuatro jornadas solo tienen dos victorias, un empate y una derrota y se colocan en el sexto puesto de la tabla general a cinco unidades del líder.

DCO