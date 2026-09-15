Campeón del mundo mandaría a la Hormiga González al banquillo de suplentes del Olympiacos

Un campeón mundial le podría arrebatar la titularidad a Armando la 'Hormiga' González con el Olympiacos.

El mexicano Armando la ‘Hormiga’ González podría ser enviado al banquillo de suplentes del Olympiacos luego de que reportes indican que la directiva del club buscaría el fichaje de Borja Iglesias, quien en julio formó parte del plantel de España que ganó el Mundial.

Los altos mandos del equipo de El Pireo irían en busca del atacante español ante la baja por lesión del marroquí Ayoub El Kaabi, quien en el juego de la Jornada 3 de la Superliga de Grecia contra el Volos sufrió una fuerte lesión en la pierna izquierda.

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📌 The name frequently mentioned: Borja Iglesias.@Ekremkonur pic.twitter.com/UmApaCy8Yt — Leo Sports Insider (@Leonardomaustin) September 15, 2026

Es por este motivo que la directiva del Olympiacos busca llevar a sus filas a Borja Iglesias, quien representaría una dura competencia para la ‘Hormiga’ González, quien precisamente por la ausencia de Ayoub El Kaabi ha tenido más actividad.

¿Quién es Borja Iglesias, la competencia de la Hormiga?

Borja Iglesias es un atacante español de 33 años de edad que debutó como futbolista profesional en 2012 con el Villarreal. El nacido en Santiago de Compostela se perfila para ser competencia de Armando la ‘Hormiga’ González por la titularidad en la delantera del Olympiacos.

Gran parte de su carrera la ha desarrollado en LaLiga, donde también ha formado parte de Real Zaragoza, Espanyol, Betis y Celta de Vigo, equipo en el que actualmente milita. En 2024 tuvo un breve paso por la Bundesliga de Alemania con el Bayer Leverkusen.

Borja Iglesias fue uno de los 26 futbolistas de España que este verano conquistó la Copa del Mundo 2026, torneo en el que solamente tuvo un minuto de acción, mismo que fue en el triunfo de 1-0 sobre Portugal en octavos de final.

El prometedor inicio de la Hormiga González en Grecia

Armando González ha tenido un ilusionante arranque con el Olympiacos, su primer club en Europa después de dos años y medio con las Chivas.

La ‘Hormiga’ tres goles y dos asistencias en cinco partidos con los de El Pireo, incluido un doblete en el triunfo de 3-2 sobre el Volos en la fase de grupos de la Copa de Grecia.

Esta temporada, la ‘Hormiga’ González también jugará con el Olympiacos la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante en el viejo continente.

EVG