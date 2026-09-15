Reigns termina con sueño de Penta y mantiene cetro

MOMENTOS estelares de la función de ayer, en la CDMX

El regreso de Raw al país después de 15 años no pudo ser mejor. La Arena Ciudad de México lució pletórica y con una afición volcada en cada lucha, en cada movimiento y siempre gritando para hacer saber a la WWE que se había tardado en traer a su evento estelar.

La lucha de la noche sin duda fue en la que Penta 0 Miedo y Roman Reigns se vieron las caras por el Campeonato de Peso Pesado de la WWE, en la que desafortunadamente para la afición mexicana, el de Ecatepec salió derrotado.

22 Años tiene que la WWE vino a México por primera vez

El Jefe Tribal aseguró el triunfo y la exitosa defensa de su título con una Spear para dejar tendido al azteca.

El “¿Y si sí?”, que durante el pasado Mundial de futbol se hizo viral, cobró fuerza en el recinto de la alcaldía Azcapotzalco en un incondicional apoyo al luchador de 40 años, quien venció a su hermano Rey Fénix para ganarse la oportunidad de enfrentar a Roman Reigns.

Penta se quedó con las ganas de ser el cuarto mexicano en levantar un cinturón máximo en la WWE y el primero desde 2013, cuando Alberto del Río derrotó a Big Show en una función de SmackDown. Eddie Guerrero y Rey Mysterio son los otros en conseguirlo.

La batalla semifinal fue entre Lola Vice contra Raquel Rodriguez y Kelani Jordan por la triple amenaza clasificatoria para Money in the Bank.

Lola Vice aprovechó una salida en falso de Kelani Jordan y una distracción de Raquel Rodríguez para alzarse con el triunfo y ser una de las retadoras.

Una de las luchas que se robó la noche fue en la que Dragon Lee contra Chad Gable. Estaba en juego el Campeonato Intercontinental y por más que el mexicano hizo todo lo posible por llevárselo, al final el estadounidense con su ya tradicional llave logró derrotarlo y mantener el cinto en su poder. La afición que acudió a la Arena Ciudad de México reconoció la entrega de ambos gladiadores y les aplaudió a ambos.

Chad Gable también supo que su rival en turno tuvo una gran lucha y lo abrazó y agradeció en frente de todo el público mexicano. Dragon Lee terminó muy adolorido y se sentó en una esquina a llorar de frustración tras su derrota.

En otro duelo de triple amenaza para calificar a The Money in the Bank, Je’Von Evans venció a Big Cass y Austin Theory para convertirse en uno de los retadores.

En una lucha que no estaba programada, pero que la afición pidió a gritos, Liv Morgan y Dominik Mysterio fueron eliminados, tras la intervención de su crew y la lucha de parejas se la llevaron Stephanie Vaquer y El Grande Americano.