Después de 24 años, el Big 3 queda fuera del top 10 de la ATP

Han pasado 24 años desde que el euro entró en circulación, Ronaldo condujo a Brasil a su quinta Copa del Mundo y ningún integrante del Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, apareció en el Top 10 del ranking del tenis varonil.

Nole, de 39 años, y último miembro del trío que sigue en activo, cayó del puesto número 5 al 12 cuando se publicaron las clasificaciones más recientes ayer, y es la primera vez desde octubre de 2002 que ni él, ni Federer ni Nadal figuran entre los 10 primeros del escalafón.

El extenista suizo y el español se retiraron en 2022 y 2024, de manera respectiva. Federer tenía 41 años cuando dijo adiós y Nadal se fue de 38.

El Dato: En 2002, la primera vez que un tenista del Big 3 apareció en el Top 10, Alexander Zverev tenía cinco años, Sinner cumplió uno y Carlos Alcaraz ni siquiera había nacido.

Novak Djokovic sucumbió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Mariano Navone. Fue la eliminación más temprana del serbio en un Grand Slam en dos décadas, desde el Abierto de Australia de 2006, y la primera vez que perdió en su debut en el Abierto de Estados Unidos.

“He estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero este es el presente”, Djokovic declaró tras la derrota en Nueva York. Los 24 títulos de Grand Slam del balcánico son dos más que los 22 de Nadal y cuatro más que los 20 de Federer.

El Reloj Suizo apareció por primera vez en el Top 10 más adelante en octubre de 2002 y se mantuvo allí hasta finales de 2016. Durante ese periodo tuvo una racha récord de 237 semanas como el número 1 del mundo.

18 enfrentamientos tienen Djokovic y Nadal en Majors

El Matador ingresó al Top 10 en abril de 2005, durante su irrupción, con solamente 18 años, en las canchas de arcilla de Europa. El español permaneció allí durante una marca de 912 semanas consecutivas hasta 2023.

El Terremoto de los Balcanes fue el último de los Tres Grandes en entrar al Top 10, en 2007. Ha tenido un récord de 428 semanas totales como número 1.

“Estoy orgulloso del hecho de que pude jugar de enero a noviembre durante toda mi carrera. Realmente nunca me perdí la temporada bajo techo ni Australia ni ninguna de las giras por Estados Unidos”, comentó Federer antes de su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis el mes pasado.

66 títulos de Grand Slam suma el Big 3 en conjunto

Con los actuales líderes Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev perdiéndose Grand Slams este año por lesiones, y con Alcaraz diciendo que planea tomarse más descansos en temporadas futuras, todavía no está claro si la generación actual tendrá tanta permanencia como la del denominado Big 3.

Ya de por sí, este año ha sido bastante diferente del año pasado en cuanto a las finales masculinas en los Grand Slams. Después de que Sinner y Alcaraz se enfrentaran en tres de las cuatro finales de torneos grandes el año pasado, no se enfrentaron en ninguna en 2026.

Alcaraz se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, y Sinner se retiró del US Open por una lesión en la rodilla derecha.

Nuevas generaciones ı Foto: Especial

Aunque tanto Alcaraz (Abierto de Australia) como Sinner (Wimbledon) conquistaron Grand Slams este año, el jugador más consistente en el cuadro masculino fue Alexander Zverev, quien ganó Roland Garros y el US Open, perdió la final de Wimbledon y alcanzó las semifinales en Australia.

En el nuevo ranking, Sinner, Zverev y Alcaraz se mantuvieron 1-2-3, respectivamente, mientras que Ben Shelton, subcampeón del US Open, subió cinco puestos para situarse cuarto.

“Si todos están sanos, creo que Jannik sigue por delante. Es así de simple”, expresó Zverev después de vencer a Ben Shelton para conquistar el título del Abierto de Estados Unidos.

Pasó casi un cuarto de siglo para que una era del tenis llegara a su final.

Rafael Nadal

Edad: 40 años

País de nacimiento: España

Títulos de la ATP: 92

Año de debut: 2002

Año de retiro: 2024

Novak Djokovic

Edad: 39 años

País de nacimiento: Serbia

Títulos de la ATP: 101

Año de debut: 2003

Año de retiro: En activo

Roger Federer

Edad: 45 años

País de nacimiento: Suiza

Títulos de la ATP: 103

Año de debut: 1998

Año de retiro: 2022