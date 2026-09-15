“Puro ...”: Juan Manuel Márquez y Cuauhtémoc Blanco hacen pedazos la carrera del Canelo Álvarez

El exboxeador Juan Manuel Márquez y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se unieron para desacreditar la carrera del púgil Saúl “Canelo” Álvarez, a quien acusaron de tener una carrera “muy cuidada” y de enfrentar a puros rivales que son “flancitos”, un término que en deportes se utiliza para hablar de atletas de poco nivel y que son sencillos de vencer.

No es la primera vez que el “Dinamita” Márquez critica la carrera del “Canelo”, pero ahora lo hizo en conjunto con Cuauhtémoc Blanco, ya que el expúgil capitalino fue invitado al podcast de la leyenda del América, que se llama “Posscass de Compass”.

“Nada güey, a mí no me gusta. Que le pongan chingon*s como tú. A mí me gustaba cuando tú te rompías la madr* ibas al frente, hasta donde tope... Puro pinch* flancito”, comentó Cuauhtémoc Blanco, quien reaccionó a las palabras antes dichas por Juan Manuel Márquez.

Lo que dijo Juan Manuel Márquez sobre el Canelo Álvarez

Uno de los principales críticos de Saúl “Canelo” Álvarez es Juan Manuel Márquez, quien en repetidas ocasiones ha comentado que la carrera del tapatío ha sido facilitada y manejada por intereses que lo han emparejado con rivales, según Márquez, de poca monta.

“Mucha gente va a estar en contra de mí, me mientan la mad**, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo me dice que soy envidioso por decirle lo que yo pienso y lo que yo creo”, indicó Juan Manuel Márquez en el “Posscass de Compass”.

El “Dinamita” incluso ha sido llamado “envidioso” por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien calificó de esta manera a Márquez por sus constantes señalamientos al “Canelo”.

“Ha sido una carrera bien llevada, bien estudiada. No lo enfrentan con los que debe de pelear, pero bueno... eso es por el negocio. Hay que cuidar la minita de oro, hay que cuidarla. Es un peleador disciplinado y que se entrena bien, eso no hay que negarlo”, comentó Juan Manuel Márquez.

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