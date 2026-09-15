Liga MX, en investigación por prácticas monopólicas

JUGADORES de Cancún FC protestan antes de un juego en Liga de Expansión

El Diario Oficial de la Federación informó sobre la investigación de oficio que se abrió en contra del futbol mexicano por la Comisión Nacional Antimonopolio, todo esto por lo que ha ocurrido en los últimos meses con la Liga MX por la desaparición del ascenso y descenso.

“Catorce de septiembre de 2026 inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de ‘afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados’”, se puede leer en el informe del Diario Oficial de la Federación.

De igual forma, la Comisión Nacional Antimonopolio emitió un comunicado en el que informa la investigación que lleva a cabo contra el balompié nacional y dejó en claro que es por “la posible comisión de prácticas monopólicas”.

El Dato: El ya extinto San Sebastián de León fue el primer equipo en descender en la historia del futbol profesional en México, al término de la Campaña 1950-1951.

La Comisión Nacional Antimonopolio es un ente que ha estado activo en el futbol mexicano, ya que en el pasado aprobó la venta y compra de franquicias dentro de la Liga MX.

“Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México”, dice el informe del organismo.

“En particular, la Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”, se puede leer en el informe.

6 años hace que desapareció la Liga de Ascenso

No es la primera vez que el balompié local está bajo la lupa de alguna comisión por temas extra cancha, ya que en 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica multó a todos los equipos de la Liga MX por el famoso “Pacto de Caballeros”.

Además, ese mismo año también lo hicieron por el tope salarial de la Liga Femenil, lo que no dejaba que las jugadoras percibieran más dinero como profesionales. Ahora, el problema es con la Comisión Antimonopolios por la desaparición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano.

En caso de que el balompié local, la FMF o los equipos resulten culpables de lo que están siendo investigados, podrían ser sancionados con el 10 por ciento de sus ingresos anuales y tendrían que revertir lo ocurrido, que sería regresar el ascenso y descenso.

La Liga MX tomó la determinación de suspender por seis años el ascenso y el descenso a causa de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Fue entonces que en abril de 2020 se fundó la Liga de Expansión como parte del denominado “Proyecto de Estabilización”, cuyo objetivo era rescatar a los clubes de la Liga de Ascenso con problemas financieros.

Pero apenas en julio de este año, la Federación Mexicana hizo oficial la eliminación definitiva del ascenso y el descenso en la Liga MX a partir de la Temporada 2026-2027. Se eliminaron las multas económicas que pagaban los equipos que terminaban últimos en a tabla porcentual.

Esta decisión provocó malestar y protestas de parte de equipos, directivos y futbolistas que militan en la Liga de Expansión, antes de algunos juegos o mediante comunicados en sus canales oficiales, por lo que seis clubes de dicha competencia acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el regreso del ascenso y el descenso.

Puntos que destaca Comisión Nacional Antimonopolio

México es el segundo país del mundo con más aficionados de futbol, movilizando a aproximadamente 250 mil personas cada fin de semana. La final del Mundial 2026 habría tenido, solamente en territorio nacional, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas. La industria del futbol generó en el país más de 52 mil millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150 mil empleos al año.

Antecedente de 2021

La Comisión Federal de Competencia Económica multó a la Liga MX, a la FMF y a los 17 clubes por un total de 177.6 millones de pesos debido a prácticas monopólicas.

Las conductas sancionadas fueron el “Pacto de Caballeros” acuerdo no escrito en el que los clubes conservaban un “derecho de retención” sobre los futbolistas.

Tope salarial en la Liga MX Femenil, luego de que la imposición de límites máximos a los sueldos de las jugadoras aumento la brecha salarial.