Inter Miami vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido por la Campeones Cup 2026

Después de una sufrida victoria ante el América, el Cruz Azul busca su tercer trofeo del año este miércoles 16 de septiembre, cuando se meta al Nu Stadium para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi por la disputa de la Campeones Cup 2026.

La Máquina quiere seguir sumando títulos este 2026 luego de que sus coronaciones en el Torneo Clausura de la Liga MX y en el Campeón de Campeones, ambos bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, quien intentará alargar su buena racha en finales en el duelo ante las Garzas.

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🩷🖤 @InterMiamiCF vs. @CruzAzul 🚂



📍Nu Stadium | September 16th pic.twitter.com/h2rwz3PK4T — Campeones Cup (@CampeonesCup) August 27, 2026

La Campeones Cup enfrenta a los campeones de la Liga MX y la MLS desde 2018, cuando Tigres se impuso 3-1 a Toronto para convertirse en el primer ganador de esta competencia.

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¿En qué canal pasan EN VIVO Inter Miami vs Cruz Azul?

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul por la Campeones Cup 2026 se jugará este miércoles 16 de septiembre, en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de TUDN e Imagen Televisión.

Fecha : Miércoles 16 de septiembre

Hora : 18:00

Estadio : Nu Stadium

Transmisión: TUDN e Imagen Televisión

Posibles alineaciones de Inter Miami y Cruz Azul

INTER MIAMI : Dayne St. Clair, Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez.

Ligero dominio de la Liga MX en la Campeones Cup

El Cruz Azul intentará hacer más grande la ligera ventaja que tiene la Liga MX en la Campeones Cup, luego de que en las siete ediciones anteriores cuatro equipos mexicanos se alzaron con el trofeo.

Tigres es hasta el momento el club más ganador con dos trofeos, los conseguidos en 2018 y 2023. América y Toluca son los otros clubes nacionales que han levantado este trofeo.

El Inter Miami disputa por primera ocasión la Campeones Cup, y en caso de derrotar a Cruz Azul permitiría que la MLS empareje con cuatro victorias a la Liga MX.

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Cruz Azul quiere revancha en la Campeones Cup

El Cruz Azul disputa por segunda vez una final de Campeones Cup, pero intentará que el final sea diferente al de la edición de 2021, cuando fue derrotado 2-0 por el Columbus Crew.

Atlanta United y New York City FC son los otros representantes de la MLS que han conquistado este trofeo.

EVG