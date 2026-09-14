Cruz Azul no puede viajar a Miami, están varados y deben de dejar a personas de su equipo para poder volar

Cruz Azul necesita llegar a la ciudad de Miami para concentrar lo más pronto posible de cara a su partido ante el Inter Miami de la Campeones Cup; sin embargo, el conjunto de la Noria ha perdido todo el día en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por problemas con el avión en el que planeaban llegar a Estados Unidos.

Con información de David Medrano, periodista de TV Azteca, el Cruz Azul no ha podido despegar del AIFA en todo el día por un tema de peso balance en el avión, así que deben de dejar algunos elementos de utilería o que personas del equipo no viajen con el club y lleguen a Miami en otro vuelo.

VARADOS.

El avion que llevará a Cruz Azul desde el Aifa a Miami no ha podido despejar por un tema de peso balance. Al parecer tendrán que bajar utileria o personas para poder volar. pic.twitter.com/7em4d5pXj2 — david medrano felix (@medranoazteca) September 14, 2026

Cruz Azul perdió horas vitales para llegar a Miami de cara al Campeones Cup

El equipo de Joel Huiqui tiene la oportunidad para sumar otro título a la vitrina del Cruz Azul si logran vencer al Inter Miami en la final del Campeones Cup, trofeo que se disputa entre el campeón de la Liga MX y el mandamás de la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, el conjunto de la Noria se le acumula otra dificultad para buscar el título, el retraso de su vuelo a la ciudad de Miami para poder concentrar dos días antes del encuentro, ya que se espera que el Cruz Azul llegue a la media noche a Estados Unidos.

Además de eso, La Máquina jugará de visitante ante el equipo de Lionel Messi, pero con menos tiempo de descanso al perder todo el día en el AIFA. La directiva del Cruz Azul deberá de buscar que sus jugadores descansen lo necesario, pero también que entrenen antes del compromiso.

Cruz Azul busca su tercer título del año con Joel Huiqui

El Cruz Azul buscará sumar otro título en este 2026 de la mano de Joel Huiqui y una ventaja que tienen es que el Inter Miami llega con un saldo negativo de una victoria en sus últimos nueve compromisos en la MLS.

La Máquina puede llevar a sus vitrinas su tercer trofeo del 2026 después de salir campeones de la Liga MX y el Campeón de Campeones el semestre pasado. A pesar de que quedaron eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup, pueden remendar eso con el cetro del Campeones Cup.

El conjunto de la Noria llega con buenos ánimos a este compromiso ante Las Garzas después de ganar el Clásico Joven ante el América, partido que casi se les va de las manos cuando las Águilas marcaron dos tantos en el último minuto.

DCO