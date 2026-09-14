¿Quién es ‘El Carnicero’, luchador de la AAA? De dónde es, novia, edad, peso, estatura ...

Lucha Libre AAA anunció que el peleador conocido como El Carnicero haría su aparición oficial el 30 de agosto del 2026 durante la Ola de Calor en Texas, en donde se presentó junto a estrellas como El Grande Americano, La Parka, y más.

En su debut, El Carnicero entró al escenario utilizando un overall de mezclilla y una máscara distinta a las que se acostumbra a ver en la lucha libre mexicana, por los que algunos aficionados de la lucha libre aseguraron que es un personaje de la WWE.

Tras su debut en agosto, este 13 de septiembre El Carnicero se enfrrentó a Psycho Clown durante una pelea callejera mexicana de Triplemanía 34 de la WWE, en dla que mostró sus habilidades dentro del ring.

¿Quién es ‘El Carnicero’?

Beau Morris es el nombre real del luchador que debutó recientemente en la triple A bajo el nombre de “El Carnicero”; y de acuerdo con lo que se conoce, anteriormente era conocido como Drake Morreaux en la WWE.

El Carnicero nació el 13 de abril de 1998 en Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, y comenzó a ser parte de la World Wrestling Entertainment (WWE) desde el 13 de mayo del 2023 en Orlando, Florida.

Debutó en el programa NXT el 15 de marzo del 2024 junto a Javier Bernal, en un enfrentaiento con Channing Lorenzo y Luca Crusifino, mientras que en la Triple A debutó el pasado 30 de agosto en Edinburg, Texas.

El luchador estadounidense es un exjugador de futbol americano universitario y aprendiz de la WWE, mide 1.98 metros y pesa 135 kilogramos; de acuerdo con la información que se conoce.

El peleador de 28 años de edad también es conocido bajo el apodo de “El chico del pantano”, y actualmente cuenta con 3 años de experiencia dentro de la lucha profesional.

Por medio de sus redes sociales bajo el nombre de Drake Morreaux, el ahora luchador de la AAA muestra algunas recetas que hace en su casa, algunas de sus peleas, las ocasiones en las que sale de pesca y otros de sus pasatiempos.

El Carnicero tiene una relación sentimental con la también luchadora profesional Roxanne Perez, con quien comparte fotografías y videos de sus actividades juntos fuera del ring.

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