Ella es Madison Beer, la hermosa prometida de Justin Herbert y quien se robó las cámaras en un partido de la NFL

Madison Beer apareció en el partido entre los Chargers y los Cardinals.

Madison Beer y Justin Herbert se comprometieron en julio de este año y generaron varios comentarios en redes sociales, pero no como el momento que vivió la cantante durante el partido entre los Chargers y los Cardinals, en el que se robó las miradas de las cámaras tras un touchdown del equipo de Los Ángeles.

La famosa artista apareció en la transmisión en uno de los palcos del SoFi Stadium cuando Ladd McConkey anotó por segunda ocasión para los Cargadores y Madison Beer se levantó de su asiento para celebrar, un momento que quedó marcado para su carrera, pues no solo se robó las miradas de algunos aficionados, sino que también se llevó sus corazones.

¿Quién es Madison Beer, la prometida de Justin Herbert?

Madison Beer nació en la ciudad de Jericho, Nueva York, el 5 de marzo de 1999. Desde 2012 comenzó a publicar sus canciones en YouTube y de ahí empezó a tener fama dentro del gremio de la música.

Actualmente cuenta con más de 39 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 15 millones de oyentes en Spotify. En términos de amor, Madison Beer ya está planificando su boda con su prometido Justin Herbert, el quarterback titular de Los Ángeles Chargers.

El último lanzamiento que tuvo en la música fue este año con el disco “locket deluxe” con 15 canciones, otra versión del disco “locket” que publicó en enero del 2026. Como actriz ha participado en diferentes proyectos pero el último fue en 2023 cuando participó en una seria llamada Good Mythical Morning

oh madison beer... when I catch you, Justin herbert pic.twitter.com/XDO0uFldgQ — siren crave (@sirencrave) September 13, 2026

En otros proyectos ha formado parte de videojuegos como League of Legends al prestar su voz para el personaje Evelynn, además de participar en series como Todrick y el reality show RuPaul’s Drag Race y la película Louder Than Words.

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York para cerrar su gira “The Locket Tour”, la cual tuvo visitas en ciudades como Barcelona, Manchester, Paris, Madrid, Londres o Berlín.

DCO