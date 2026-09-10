San Francisco 49ers vence a Los Ángeles Rams y ganan el primer partido de la NFL en Australia

Jugadores de los 49ers celebrando durante el encuentro ante los Rams.

Australia vivió por primera vez un partido de la National Football League (NFL) y los San Francisco 49ers fueron los ganadores sobre Los Ángeles Rams por marcador de 27-7 para sumar su primera victoria de la temporada.

Los primeros puntos del compromiso fueron por parte de Eddy Pineiro, el pateador de los 49ers consiguió hacer bueno un intento de gol de campo de 20 yardas en el primer cuarto del partido.

Los Rams lograron darle la vuelta al marcador en el arranque del segundo cuarto con el touchdown de Kyren Williams. El corredor de Los Ángeles cruzó cinco yardas para llegar a la zona prometida y con el punto extra de Mavis se pusieron arriba en el tablero.

Tras la anotación de los Rams, el equipo de San Francisco hizo suyo el compromiso y la defensiva de los 49ers evitó que el conjunto rival lograra marcar en el compromiso para acarcarse en el electrónico.

Demarcus Robinson fue el encargado de marcar la primera anotación del equipo de San Francisco en la temporada. El wide receiver atrapó un pase de Brock Purdy de 39 yardas para llegar a la zona prometida.

Brock Purdy 🤝 Matthew Stafford pic.twitter.com/Sf7bqIsqqG — NFL (@NFL) September 11, 2026

Mike Evans logró anotar por segunda ocasión en el compromiso para los de San Francisco con una atrapada de dos yardas, mientras que Deebo Samuel en su regreso con los 49ers consiguió el tercer touchdown del compromiso con un pase de 15 yardas de Brock Purdy.

El marcador se cerró con un gol de campo de Eddy Pineiro en el último cuarto. El intento del pateador fue de 56 yardas y fue bueno a nueve minutos de llegar al final del partido. Australia recibió su primer encuentro de la NFL en la historia.

Los San Francisco 49ers serán uno de los equipos que tendrán dos compromisos internacionales en la temporada. El equipo de Kyle Shanahan visitará la Ciudad de México para la Semana 11 y en la cancha del Estadio Azteca se medirán ante los Minnesota Vikings.

DCO