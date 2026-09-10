¿Cuándo y a qué hora se juega la final femenil del US Open 2026 entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina?

El torneo femenil del US Open ya conoce a las dos tenistas que se enfrentarán en la final del último Grand Slam del año para definir a la campeona o posible tricampeona del torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

Aryna Sabalenka se verá las caras con Elena Rybakina en la cancha del Arthur Ashe Stadium para entregar el título del último Major del año. La tenista bielorrusa llega como la favorita al ser la actual monarca del Abierto de Estados Unidos y con amplias posibilidades de convertirse en tricampeona del certamen.

Six down, one to go.



Elena Rybakina will play for her first US Open title! pic.twitter.com/Rk6dGqDnzR — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo la final femenil del US Open?

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina saltarán a la pista principal del US Open para ir en busca del título en la cancha del Arthur Ashe Stadium, la final se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre. Después de dos ediciones seguidas, en la final del torneo no hay una tenista estadounidense.

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El horario de arranque de la gran final aún está por definirse por parte de los organizadores, pero lo más seguro es que sea en un horario vespertino en el centro de la Ciudad de México, como se llevaron a cabo las dos semifinales del US Open.

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¿Quién es la última tenista estadounidense en coronarse en el US Open?

El US Open ha tenido a diferentes campeonas estadounidenses a lo largo de la historia, pero la más reciente fue Coco Gauff en 2023 cuando evitó que Aryna Sabalenka levantara su primer título en el Abierto de Estados Unidos.

Aunque, antes de la tenista oriunda de Florida, Estados Unidos, fue Sloane Stephens en 2017 la estadounidense en coronarse en su tierra y con su gente, en una final ante su compatriota Madison Keys. El partido terminó en dos sets por parciales de 6-3 y 6-0.

La tenista más laureada del US Open es Molla Bjurstedt, quien en toda su carrera ganó ocho títulos en el Abierto de Estados Unidos y dos subcampeonatos. La raqueta con doble nacionalidad, estadounidense y danesa, salió campeona en 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922 y 1926.

DCO