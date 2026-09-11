Triplemanía 34 Noche 1: Resumen y resultados de todas las luchas del evento de AAA en Las Vegas

Triplemanía 34 por primera vez se lleva a cabo fuera de México y Estados Unidos fue el encargado de recibir la primera noche de dos para vivir los primeros enfrentamientos del magno evento. La lucha estelar será entre Rey Mysterio y Omos, quien busca quedarse dentro de la AAA.

El MGM Grand de Las Vegas es el recinto donde se lleva a cabo la Noche 1 y donde ya vimos diferentes enfrentamientos y varios movimientos que solo la lucha libre mexicana le puede ofrecer a los aficionados del mundo.

Momento muy especial con Rey Mysterio y El Grande Americano#AAATriplemania Las Vegas ✨ pic.twitter.com/9hcEiPzzeV — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 12, 2026

Los Perros del Mal son los nuevos Campeones Mundiales de Tercias AAA

En una de las luchas con mas emociones de la noche, los Perros del Mal salieron a escena para enfrentarse a Los Psycho Circus en busca del Campeonato Mundial de Tercias de la AAA, lucha que se vio mermada por la aparición del Carnicero.

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Con varios Suplex durante el enfrentamiento y el abandonó de Psycho Clown por irse golpeando con el Carnicero, Los Psycho Circus dejaron ir la victoria al quedarse con solo dos contendientes. Los Perros del Mal aprovecharon eso y antes de someter a Murder Clown contra la lona, Daga y Angel se juntaron para azotarlo desde la tercera cuerda.

En una rivalidad histórica dentro de la Triple A, los Perros del Mal terminaron llevándose el cinturón del Campeonato de Tercias de la AAA y ahora ellos defenderán el título el mayor tiempo posible dentro de la empresa mexicana.

🐕‍🦺😮 ¡LOS PERROS DEL MAL SON LOS NUEVOS CAMPEONES!



Los Psycho Circus caen y ya no son más campeones de tercias. Aquí arranca el reinado de Los Perros... 🔥👑#AAAporFOX pic.twitter.com/vrlg0X2Vh7 — FOX (@somos_FOX) September 12, 2026

La Parka retiene el Campeonato Latinoamericano de AAA tras una dura lucha

En uno de los enfrentamientos más esperados de la noche, La Parka, Mr. Iguana y Laredo Kid se enfrentaron en Triplemanía 34 en una contienda en la que estuvo en juego el Campeonato Latinoamericano de AAA, que al final defendió de buena forma La Parka.

Cuando parecía que Mr. Iguana y la Yesca festejarían en suelo estadounidense un nuevo título, La Parka se recuperó y evitó que el gladiador vestido de verde llegará a la cuenta a tres cuando sometió a Laredo Kid sobre la lona.

El campeón defensor realizó una deshuesadora sobre Laredo Kid para conseguir la victoria y un pequeño aficionado subió al ring con su ídolo para bailar y celebrar que La Parka seguirá siendo el Campeón Latinoamericano de AAA.

No hay amigos en una lucha por el Campeonato Latinoamericano AAA 😡#AAATriplemania Las Vegas ✨ pic.twitter.com/j3RbRnOsbf — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 12, 2026

Roxanne Perez se gana la oportunidad de ir por el Campeonato Reina de Reinas de AAA

Roxanne Perez fue la mejor arriba del cuadrilátero en la lucha entre cuatro gladiadores que estaban buscando la oportunidad de un enfrentamiento por el Campeonato Reina de Reinas de la AAA en Worlds Collide.

Roxanne Perez pasó por encima de La Hiedra, Faby Apache y Nattie. La ganadora cubrió a La Hiedra después de un Pop Rocks para lograr la cuenta a tres con lo que consiguió la oportunidad de pelear por un título dentro de la AAA.

Durante el combate, Lady Flammer, la actual Campeona del Reina de Reinas ingresó al ring para ayudar a La Hiedra, pero terminó perjudicando a la gladiadora que vestía de amarillo y ayudando a Roxanne Perez para conseguir el triunfo, el cual celebró por todo lo alto.

Roxanne Perez es la retadora #1 por el Reina de Reinas#AAATriplemania Las Vegas ✨ pic.twitter.com/V8OQSoq2Uh — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 12, 2026

Los Americanos se llevan la victoria en la Lucha de Eliminación por Equipos

Bravo Americano y Rayo Americano fueron los ganadores del segundo evento de la noche, una Lucha de Eliminación por Equipos, la cual no fue apta para cardíacos por todo lo que ocurrió arriba del ring, pues en un abrir y cerrar de ojos ya había una eliminación en la contienda.

Uno de los momentos llamativos de la lucha fue la eliminación de LWO, ya que Cruz del Toro y Joaquin Wilde se hicieron de palabras abajo del ring al quedar fuera. Al final Rayo Americano y Bravo Americano eliminaron a Fraxiom para llevarse la victoria.

Antes de salir de escena, Los Americanos y Fraxiom se mostraron respeto por el tremendo combate que dejaron en Triplemanía 34 en el segundo evento de la Noche 1.

Los Americanos se llevan la victoria en una lucha fuera de este mundo 🤯#AAATriplemania Las Vegas ✨ pic.twitter.com/68anmym5Yi — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 12, 2026

Mini Vikingo, Mascarita Sagrada y Adelicious los primeros ganadores de la noche

Mini Vikingo, Mascarita Sagrada y Adelicious fueron los primeros ganadores de la Noche 1 de la Triplemanía 34, que en esta primera parte tiene como sede la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, luego de imponerse a Mini Abismo Negro, Lady Shani y Jack Cartwheel.

La primera noche del evento principal de AAA comenzó con esta tradicional lucha de relevos australianos mixtos, en la cual Mascarita Sagrada expulso del ring a Mini Abismo Negro tras lanzarse sobre él con una hurra carraña.

Mini Vikingo llevó a Mini Abismo Negro de vuelta al interior del ring para rematarlo con un shooting star press para que se conocieran a los primeros ganadores de la Noche 1 de la Triplemanía 34.

EVG