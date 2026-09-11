Triplemanía 34: Dónde ver EN VIVO y GRATIS las luchas de la Noche 2 del evento de AAA en la Arena CDMX

La Arena CDMX es sede de la Noche 2 de la Triplemanía 34.

La Arena CDMX recibe este domingo 13 de septiembre la Noche 2 de la Triplemanía 34, el evento principal de Lucha Libre AAA, en una velada que estará encabezada por Dominik Mysterio y El Grande Americano, que disputarán el Megacampeonato de AAA.

Es la primera vez en la historia que Triplemanía se celebra en un formato de dos noches y en dos países, luego de que la primera parte tuvo como sede el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el viernes 9 de septiembre.

Rey Fenix vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel vs. Mini Vikingo por el Campeonato Mundial Crucero AAA en #AAATriplemania CDMX



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La Noche 2 de Triplemanía 34 tiene como sede la capital mexicana, en una función en la que también estará Rey Fénix, quien se quedó con las ganas de enfrentar a Roman Reigns en el regreso de la WWE a México tras caer ante Penta Zero Miedo.

¿Dónde pasan EN VIVO la Noche 2 de la Triplemanía 34?

La Noche 2 de la Triplemanía 34, a celebrarse en la Arena CDMX, se lleva a cabo este domingo 13 de septiembre. La función está programada para comenzar a las 18:45 horas del Centro de México. El evento será transmitido en vivo por las señales de FOX y FOX One.

Cartelera completa de la Noche 2 de Triplemanía 34 en CDMX

Dominik Mysterio (c) vs El Grande Americano: Lucha por el Megacampeonato de Triple A

Lady Flammer (c) vs La Catalina: Lucha por el campeonato Reina de Reinas

Rey Fénix (c) vs Mini Vikingo vs Jack Cartwheel vs Nathan Frazer: Lucha por el Campeonato Mundial Crucero Triple A

Psycho Clown vs El Carnicero: Lucha callejera a la mexicana

Lucha de 15 hombres: Por la Copa Bardahl

Flammer vs. La Catalina por el Reina de Reinas en #AAATriplemania CDMX



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Arena CDMX, casa de varias ediciones de Triplemanía

La Arena CDMX ha sido sede de la mayoría de las Triplemanías desde 2012, cuando se realizó la edición XX del magno evento de AAA.

La de este 2026 será la decimoquinta ocasión que el recinto ubicado en Azcapotzalco sea el punto de reunión para que los aficionados disfruten el principal evento de la Caravana 3 Veces Estelar.

En la lucha principal de la pasada Triplemanía, El Hijo del Vikingo derrotó a Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano para retener el Megacampeonato de AAA.

La Noche 2 de la Triplemanía 34 promete quedar en la memoria de los aficionados al pancracio por mucho tiempo.

EVG